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Прем'єрка Данії: Гренландія не продається, і ми готові захищати кожен сантиметр НАТО

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Прем'єрка Данії: Гренландія не продається, і ми готові захищати кожен сантиметр НАТО
Фото: https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен запевнила у готовності "захищати кожен сантиметр НАТО" і знову наголосила, що Гренландія не продається.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідну заяву вона зробила у середу в Анкарі перед початком офіційної частини саміту НАТО.

"Наша позиція така ж чітка, як і завжди. Гренландія, звичайно, не продається. Ми сподіваємося, що всі, включаючи всіх союзників, поважатимуть право гренландського народу на самовизначення. І ми є суверенною державою. І нам потрібно, щоб усі поважали нашу територіальну цілісність і наш спокій", – заявила вона.

Фредеріксен запевнила, що "ми готові захищати кожен сантиметр НАТО, включаючи нашу власну територію".

"Але одна з причин, чому ми створили НАТО багато-багато років тому, полягає в тому, що якщо з кимось із нас щось трапиться, то всі повинні захищати один одного. Я маю на увазі, що стаття 5 – це наша страховка", – додала очільниця уряду.

#анкара #нато #фредеріксен #гренландія #саміт #данія
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