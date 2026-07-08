Навроцький заявив, що мав розмову із Зеленським, яка може продовжитися сьогодні

Президент Республіки Польща Кароль Навроцький повідомив, що у вівторок на полях саміту НАТО мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським, не виключив продовження комунікації і сьогодні.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідну заяву він зробив у середу в Анкарі перед початком офіційної частини саміту НАТО.

"Мені здається природним, що країни, які є сусідами та мають спільного ворога – Російську Федерацію, продовжують діалог одна з одною, незважаючи на певну двосторонню напруженість. Вчора ми з президентом Зеленським мали цивілізовану розмову. Ми можемо повторити цю розмову сьогодні", – розповів Навроцький.

За словами президента, його позиція "щодо питань, що стосуються нашої двосторонньої напруженості, залишається незмінною". Навроцький знову назвав неприйнятним "згадки про солдатів УПА, відповідальних за смерть 120 000 поляків".