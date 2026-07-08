Прем'єр Угорщини: домовилися зустрітися із Зеленським на двосторонній основі найближчим часом

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що у вівторок мав коротку розмову з президентом України Володимиром Зеленським, і що вони "домовилися зустрітися на двосторонній основі найближчим часом".

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідну заяву він зробив у середу в Анкарі перед початком офіційної частини саміту НАТО.

"Дозвольте мені чітко заявити щодо війни від імені угорського уряду, що Україна є жертвою, а Росія – жорстоким агресором, і Україна має право захищати свою територіальну цілісність", – сказав він.

Мадяр наголосив, що Угорщина продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні.

"(…) але, як я вже багато разів казав, Угорщина не надаватиме Україні зброю чи війська Вчора я мав можливість коротко поспілкуватися з президентом Зеленським, і ми домовилися зустрітися на двосторонній основі найближчим часом", – повідомив очільник уряду.

Окремо Мадяр наголосив, що "угорці вірять у силу та єдність НАТО".

"(...) в наших спільних інтересах мати єдине НАТО, і ми рішуче налаштовані відновити Угорщину як надійний альянс", – наголосив він.

За словами Мадяра, уряд Угорщини вже вирішив збільшити витрати на оборону, і досягне 5% ВВП до 2035 року.