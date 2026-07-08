Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Прем'єр Угорщини: домовилися зустрітися із Зеленським на двосторонній основі найближчим часом

1 хв читати
Додати як джерело
Прем'єр Угорщини: домовилися зустрітися із Зеленським на двосторонній основі найближчим часом

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що у вівторок мав коротку розмову з президентом України Володимиром Зеленським, і що вони "домовилися зустрітися на двосторонній основі найближчим часом".

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідну заяву він зробив у середу в Анкарі перед початком офіційної частини саміту НАТО.

"Дозвольте мені чітко заявити щодо війни від імені угорського уряду, що Україна є жертвою, а Росія – жорстоким агресором, і Україна має право захищати свою територіальну цілісність", – сказав він.

Мадяр наголосив, що Угорщина продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні.

"(…) але, як я вже багато разів казав, Угорщина не надаватиме Україні зброю чи війська Вчора я мав можливість коротко поспілкуватися з президентом Зеленським, і ми домовилися зустрітися на двосторонній основі найближчим часом", – повідомив очільник уряду.

Окремо Мадяр наголосив, що "угорці вірять у силу та єдність НАТО".

"(...) в наших спільних інтересах мати єдине НАТО, і ми рішуче налаштовані відновити Угорщину як надійний альянс", – наголосив він.

За словами Мадяра, уряд Угорщини вже вирішив збільшити витрати на оборону, і досягне 5% ВВП до 2035 року.

#анкара #угорщина #нато #мадяр_петер #саміт #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна стежить за розглядом у Сеймі Польщі законопроєкту щодо Інституту нацпам'яті, закликає до розсудливості та виваженості – МЗС

Україна стежить за розглядом у Сеймі Польщі законопроєкту щодо Інституту нацпам'яті, закликає до розсудливості та виваженості – МЗС

Україна уважно стежить за перебігом розгляду у Сеймі Республіки Польщі законопроєкту про внесення змін до Закону про Інститут національної пам’яті та…

Читати
Росія планує інформаційну провокацію із фальсифікацією документів щодо Волинської трагедії для розколу відносин України та Польщі – ЦПД

Росія планує інформаційну провокацію із фальсифікацією документів щодо Волинської трагедії для розколу відносин України та Польщі – ЦПД

Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ планує 5 липня оприлюднити сфальсифіковані документи щодо подій Другої світової війни, зокрема Волинської трагедії…

Читати
Сибіга запропонував Польщі пакет антикризових кроків, серед яких консультації і звернення до релігійних лідерів

Сибіга запропонував Польщі пакет антикризових кроків, серед яких консультації і звернення до релігійних лідерів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі із польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві запропонував Польщі пакет антик…

Читати