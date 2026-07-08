НАТО є оборонним альянсом, тому об'єднується навколо України, але не проти РФ – Залужний

Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії, ексоловнокомандувач ЗСУ (2021 – 2024 рр) Валерій Залужний зазначає, що НАТО побудоване на стратегії уникання конфліктів в умовах "холодної війни" і зараз переживає важкі часи, оскільки готувалася до війн минулого.

"Шукаючи вихід, ми знову і знову повертаємося до чогось, що зробить наше життя легшим і… знаходимо НАТО. Ця магічна військова організація щоразу то викликає надію, то спонукає до розвитку, але все ще залишається чи не єдиним міжнародно військово-політичним альянсом… Сьогодні, у часи стрімкого розвитку науково-технічного прогресу та як наслідок – розвитку форм і способів збройної боротьби, НАТО переживає дуже складні часи. Фактично, найбільша військово-політична організація світу залишається готовою до війни минулого, все ще подаючи надію і випробовуючи долі країн-учасниць. Але на жаль, це не головна проблема альянсу", – написав Залужний у колонці на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" у середу.

Головна проблема, за його словами, полягає у тому, що ця організація створювалася у розпал "холодної війни", під час якої була мета уникнути ядерного конфлікту з СРСР. "Усе це чітко спостерігалось протягом 2023 року, коли головне – не переступити якусь червону лінію, намальовану самою історією. "Холодна війна" вже давно закінчилася. Залишається незмінним тільки НАТО, що побудовано на стратегії уникнення конфліктів. Саме тому, Україна досі не є членом альянсу, попри очевидні переваги її членства. І саме тому, ми бачимо об’єднання навколо України, але не об’єднання проти Росії. Ось чому ця війна продовжується", – наголосив дипломат.

Залужний наголошує, що такий підхід НАТО не має перспективи ні в технічному, ні в політичному плані. "Не тому, що НАТО погане, а тому, що це альянс старого світу, якого вже не існує", – зазначив він.

При цьому дипломат наголосив, що українці, які отримують допомогу, поважають інституцію з майже 80-ти річною історією "не лише служіння, а й розвитку, розширення та дотримання принципів, які за будь-яких умов мають людське обличчя і виглядають абсолютно недосяжними саме через це". Але у війні на виснаження, яку веде Україна, важлива здатність громадян терпіти її продовження та міжнародна підтримка, "яка направлена не лише на допомогу, а й на фізичне обмеження Росії і формування майбутнього безпекового середовища". "Лише це може показати реальний результат і дати обрис майбутнього закінчення війни. Шкода, що аналітики цього не бачать. Проте, нам від цього не легше", – зазначив він.

За словами дипломата, система безпеки нового світу залежить від тих, хто рятує цілу країну в центрі Європи, і тих, хто готовий об’єднати всіх на цьому шляху. "І якщо перші – це ми, українці, то хто готовий бути другим – сподіваюсь, скоро побачимо", – резюмував Залужний.