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Прем'єр Болгарії: Ми надали 13 пакетів допомоги Україні, у нас немає нічого для постачання

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Прем'єр Болгарії: Ми надали 13 пакетів допомоги Україні, у нас немає нічого для постачання

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна вичерпала свої можливості для надання військової підтримки Україні.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідну заяву він зробив у середу в Анкарі перед початком офіційної частини саміту НАТО.

"Ми надали 13 пакетів. У нас немає нічого, щоб постачати Україні. Що ми можемо зробити? Це технічна військова допомога. Що це означає? Ми можемо гарантувати, що зможемо прийняти військову техніку для ремонту в Болгарії. Це наша підтримка", – сказав очільник уряду.

Болгарський прем’єр-міністр наголосив, що офіційна Софія "вичерпала можливості надавати військову підтримку".

"Я маю на увазі зброю та боєприпаси зі складів Збройних сил Болгарії", – додав він.

Однак Радев зазначив, що Болгарія підтримуватиме Україну фінансово, "в межах можливостей, звичайно, не впливаючи на соціальні витрати".

#анкара #нато #саміт #допомога_україні #болгарія #радев
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