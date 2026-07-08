Успіх у війні на виснаження не у звільнених територіях, а у здатності населення її терпіти та міжнародній підтримці – Залужний

Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії, ексоловнокомандувач ЗСУ (2021 – 2024 рр) Валерій Залужний зазначає, що російсько-українська війна продовжує перебувати в глухому куті та стала війною на виснаження.

"Очевидно, що ситуація на фронті й справді залишилася у глухому куті, який я описував наприкінці 2023 року. Насичення безпілотними комплексами різного типу поля бою та постійна модернізація призводить до постійного удосконалення тактики їхнього застосування. Станом на зараз питання навіть не в тому, як утримати ту чи іншу позицію, а як до неї дістатися або провести ротацію чи евакуацію. Досягнення будь-якої тактичної мети відбувається ціною величезних втрат, які непропорційні отриманим результатам… І в результаті не можна говорити про перемогу на полі бою ні для Росії, ні для України. Бо з одного боку Росія не може навіть теоретично окупувати Україну військовим шляхом, а Україна поки не може тим же військовим шляхом деокупувати захоплену територію", – написав Залужний у своїй колонці на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" у середу.

Він наголосив, що "це і є війна на виснаження, де за будь-яким успіхом або невдачею неодмінно стоїть ціна, яка завжди буде непомірно високою щодо реальних можливостей цей успіх забезпечити". "І саме цей поріг терпимості до ціни і є визначальним для виживання. А отже, вести мову про досягнення політичної мети, перемоги у війні тактичними діями на полі бою або навіть ефективними ударами по логістиці та критичній інфраструктурі – явно виходить за межі здорового глузду. Тоді очевидно, що інформація про окремі тактичні успіхи на полі бою та болючі удари по логістиці та інфраструктурі зовсім не повинна навіювати фантазії про скоре закінчення війни", – вказав Залужний.

Дипломат зазначив, що РФ дійсно не досягла поставлених політичних цілей, а значить не перемогла, але "висновок буде справедливим лише тоді, коли Росія погодиться припинити війну – безумовно, цього не станеться". "Чи перемогла Україна? У тому сенсі, що Росія не досягла своїх цілей, так. Але по-перше, Росія не вийшла з війни і не визнала поразки. По-друге, Росія окупувала великі території, які Україна поки не зможе повернути. І будь-який мирний договір буде болючим у питаннях територій, це очевидно", – констатував він.

За словами Залужного, навіть завдаючи нищівних ударів російській економіці, Україна залишається залежною від фінансової і технологічної підтримки партнерів та накопичує внутрішні проблем, з якими дедалі важче впоратися. В РФ це розуміють і покладається на виснаження України як морально, так і фізично. Також дипломат вказав, що рівень міжнародної підтримки України демонструє ознаки серйозного ослаблення через відступ США від України та існуючі розбіжності в межах ЄС.

"Це війна на виснаження. У ній не буде переможців, лише переможені. До цього списку поки входять Росія та Україна, які попри прагнення видати бажане за дійсне, більше втратили, ніж здобули. Цей список буде розширюватися", – наголосив Залужний.

За його словами, парадигма війни змінилася від повного розгрому противника або капітуляції до зростання внутрішніх загроз через високу ціну повітряних ударів і спроби захисту від них та створення напруги у суспільстві. "Саме це суспільство має вирішити долю війни. А тому війна не обмежується полем бою і фактично стерла повністю межу між ним і рештою країни. Це може призвести до так званого стратегічного ефекту, який і може принести таке очікуване завершення війни. Проте, перспектива його отримати сьогодні все ще малоймовірна через цілий ряд причин, головна з яких поки – непередбачуваність фінансового ресурсу та як наслідок неможливість накопичити і зберегти резерви для рішучого удару.

"Війна на виснаження не характеризується кількістю захоплених або звільнених територій. Тим паче – це не окремі технологічні рішення та їхні миттєві результати. Війна на виснаження – це здатність людей терпіти її продовження та міжнародна підтримка, яка направлена не лише на допомогу, а й на фізичне обмеження Росії і формування майбутнього безпекового середовища. Це складна система взаємодії і керівництва усіма процесами всередині держави у надскладних умовах. Лише це може показати реальний результат і дати обрис майбутнього закінчення війни", – наголосив Залужний.