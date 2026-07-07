Стефанчук: ЄС має завершити об'єднання через потужну хвилю розширення

Європа невиправдано сповільнилася у своєму розширенні, яке має бути максимально потужним, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Європа невиправдано сповільнилася у своєму розширенні. Адже майже вже 13 років пройшло з того часу, як новим членом ЄС стала сусідня для вас Хорватія. Незавершеність об'єднання Європи… дає хибні сигнали не лише країнам, які прагнуть бути її природною частиною. Воно дає хибні сигнали третім сторонам, які зацікавлені в послабленні Європи. І такою стороною є безумовно агресивна, диктаторська та антиєвропейська Росія. Тому нова хвиля розширення має бути максимально широкою і потужною, щоб нарешті завершити процес формування Європи", – сказав Стефанчук на установчій конференції голів парламентів країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу у Белграді у вівторок.

На думку Стефанчука, Європа має завершити історичний процес об'єднання.

"Я щиро вважаю, що членами Європейського Союзу повинні стати всі країни, які того бажають, і які гідні цього," – зазначив він.

Стефанчук також звернув увагу своїх колег на агресивні дії Росії, яка продовжує щодня цинічно знищувати Україну, посилив ракетні удари по цивільному населенню. Він попросив подальшої політичної, військової, гуманітарної підтримки України.

За словами Стефанчука, його ініціатива на Європейській конференції у Копенгагені створити неформальний механізм взаємодії між спікерами парламентів країн-кандидатів, сьогодні набуває конкретних рис.

"Це важливо, бо на європейському шляху ми не конкуренти – ми партнери", – написав Стефанчук у Фейсбуці під відеороликом свого виступу на конференції.