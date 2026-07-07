Політика Польщі щодо підтримки України не залежатиме від політичних емоцій – Туск

Політика Польщі щодо російсько-української війни є стабільною і не залежатиме від політичних емоцій чи політичних ігор між політичними партіями в Польщі, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Як я вже казав учора, але хочу це особливо підкреслити, Польща підтримуватиме Україну в її обороні проти російської агресії. І, як я вже наголошував, не лише з міркувань порядності та солідарності, а насамперед з міркувань нашої безпеки, наших національних інтересів", – наголосив Туск, передає пресслужба Канцелярії прем'єр-міністра.

Він наголосив, що якщо певні політики мають намір спекулювати на антиукраїнських настроях, щоб здобути якусь популярність, то "ми, безумовно, не братимемо в цьому участі".

"Ми хочемо, як і раніше, раціонально оцінювати, що нам вигідно, а що ні у відносинах з Україною. Ми не наївні. Коли потрібно було захищати польських фермерів від надмірного імпорту з України, ми приймали жорсткі рішення", – нагадав Туск.