Інститут нацпам'яті Польщі висловив занепокоєння щодо позиції українських еліт відносно діяльності і вшанування ОУН та УПА

Інститут національної пам'яті Польщі висловлює занепокоєння щодо позиції української політичної, соціальної, наукової та культурної еліт відносно діяльності і вшанування Організації українських націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії (УПА).

"Колегія Інституту національної пам'яті висловлює велике занепокоєння голосами представників української політичної, соціальної, наукової та культурної еліт (зокрема істориків), які утверджують діяльність різних гілок бандерівського руху в Україні та заперечують факт геноциду, вчиненого цим рухом проти поляків та інших народів", – йдеться в заяві Інституту.

Також там обурюються рішенням президента України Володимира Зеленського присвоїти Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесне найменування "Героїв УПА"

"Це є образою пам'яті жертв, забитих УПА, і для всієї польської нації. Ми також стурбовані проектом будівництва Національного пантеону, в якому також будуть поховані керівники таких формувань як ОУН та УПА. Ми закликаємо українську владу та українське суспільство припинити такі дії, які заважають процесу об'єднання наших народів. Ми хочемо жити в дружбі зі східними сусідами, але не можемо терпіти фальсифікацію історії та поклоніння формаціям, які жорстоко вбивають поляків та польських громадян інших національностей", – йдеться в заяві.

Як повідомлялось, наприкінці травня 2026 року Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення викликало критику в Польщі, де Українську повстанську армію пов'язують із Волинською трагедією.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями щодо історичної пам'яті та ставлення до Української повстанської армії. Після цього від польської нагороди відмовилися другий президент України Леонід Кучма, третій президент Віктор Ющенко, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк та низка інших українських державних діячів.

На початку липня Кабінет міністрів України передбачив розміщення Українського національного пантеону на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"