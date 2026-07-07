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Голова МЗС Китаю запросив Сибігу відвідати КНР

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Голова МЗС Китаю запросив Сибігу відвідати КНР

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запросив голову МЗС України Андрія Сибігу відвідати Китай, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Андрій Сибіга повідомив, що отримав запрошення від китайського міністра Ван Ї здійснити візит до Китаю. Наразі опрацьовуються можливі дати візиту", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Сибіга також наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні.

"Під час переговорів із міністром Ван Ї я закликав КНР підтримати припинення вогню, адже це відповідає принципам Китаю щодо завершення цієї війни. Ми вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру", – додав міністр.

 

 

https://t.me/Ukraine_MFA/9513

#китай #сибіга #мзс
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