Спікер Верховної Ради розповів президенту Сербії про наслідки останніх російських ударів по Україні

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів президенту Сербії Александру Вучичу про наслідки останніх російських ударів по Україні.

"Розпочав робочий візит до Республіки Сербія із зустрічі з президентом Александром Вучичем. Поінформував про ситуацію в Україні, наслідки останніх російських ударів по наших містах і громадах, а також про потреби, які залишаються критично важливими для захисту людей", – повідомив Стефанчук у Фейсбуці у вівторок.

За його словами, сторони окремо обговорили ситуацію на фронті, подальші шляхи українсько‑сербської взаємодії, міжпарламентську співпрацю та спільний європейський шлях.

"Україна й Сербія не є конкурентами на цьому шляху – ми партнери, які можуть посилювати одне одного", – підкреслив Стефанчук.

Спікер українського парламенту подякував Сербії та сербському народу за гуманітарну підтримку України, допомогу у відновленні енергетичного сектору, а також за турботу про українських дітей, які постраждали від війни й проходять оздоровлення у Сербії.

"Україна та Сербія – близькі країни, які розуміють одна одну. Саме тому для нас важливо зберігати відкритий політичний діалог, розвивати співпрацю та зміцнювати довіру між нашими державами", – наголосив Стефанчук.