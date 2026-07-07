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Політика

Спікер Верховної Ради розповів президенту Сербії про наслідки останніх російських ударів по Україні

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів президенту Сербії Александру Вучичу про наслідки останніх російських ударів по Україні.

"Розпочав робочий візит до Республіки Сербія із зустрічі з президентом Александром Вучичем. Поінформував про ситуацію в Україні, наслідки останніх російських ударів по наших містах і громадах, а також про потреби, які залишаються критично важливими для захисту людей", – повідомив Стефанчук у Фейсбуці у вівторок.

За його словами, сторони окремо обговорили ситуацію на фронті, подальші шляхи українсько‑сербської взаємодії, міжпарламентську співпрацю та спільний європейський шлях.

"Україна й Сербія не є конкурентами на цьому шляху – ми партнери, які можуть посилювати одне одного", – підкреслив Стефанчук.

Спікер українського парламенту подякував Сербії та сербському народу за гуманітарну підтримку України, допомогу у відновленні енергетичного сектору, а також за турботу про українських дітей, які постраждали від війни й проходять оздоровлення у Сербії.

"Україна та Сербія – близькі країни, які розуміють одна одну. Саме тому для нас важливо зберігати відкритий політичний діалог, розвивати співпрацю та зміцнювати довіру між нашими державами", – наголосив Стефанчук.

 

#стефанчук #сербія #вучич
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