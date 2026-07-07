Представники Ради Європи радять президенту не підписувати закон зі змінами для екс-РЕР – депутат

Представники Ради Європи рекомендують президенту України не підписувати ухвалений Верховною Радою законопроєкт №15111-д у чинній редакції через зміни у фінансовому моніторингу колишніх політично значущих осіб (РЕР), повідомила народний депутат фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк у вівторок.

"Представники Ради Європи, з якими я спілкувалась під час цього обговорення, однозначно не радять давати зелене світло відходу від ризикоорієнтованого підходу до фінансового моніторингу РЕРів та закликають президента не підписувати цей закон у чинному вигляді", – написала вона в Телеграмі.

За її оцінкою, ухвалені зміни послаблюють контроль за фінансовими та майновими операціями колишніх РЕР, а норми законопроєкту порушують українське законодавство у сфері фінмоніторингу та не відповідають стандартам FATF і директивам ЄС.

Василевська-Смаглюк назвала розмитим формулювання законопроєкту щодо посиленого моніторингу після припинення особою виконання публічних функцій і вважає, що воно послаблює ризикоорієнтований підхід.

Законопроєкт також відносить до національних РЕР керівників структурних підрозділів Нацбанку нижче рівня правління та працівників державних банків, відповідальних за фінансовий моніторинг.

Вона зазначила, що регулятор виступав проти таких змін через ризик конфлікту інтересів, оскільки відповідальний за фінмоніторинг працівник банку сам підпадатиме під процедури, виконання яких контролює.

За наведеними депутаткою даними Держфінмоніторингу, у 2021 році суб'єкти фінансового моніторингу подали 25 тис. повідомлень про підозрілі операції РЕР, а за перше півріччя 2026 року – 13,5 тис.

До травня 2026 року було зафіксовано дев'ять відмов в обслуговуванні: чотири щодо РЕР, три – членів їхніх сімей і дві – пов'язаних осіб.

За словами депутатки, представники НБУ під час обговорення повідомили, що регулятор не отримував скарг на необґрунтовані відмови в обслуговуванні РЕР і назвали твердження про їх дискримінацію штучними та не підкріпленими офіційними зверненнями.

Василевська-Смаглюк також вважає, що відхід від чинних стандартів може негативно вплинути на оцінку України FATF і процес приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Вона нагадала, що регламент ЄС 2024/1624 щодо протидії відмиванню коштів почне застосовуватися з 10 липня 2027 року, тому відхилення від європейських вимог згодом доведеться усувати в обмежені строки.

Як повідомлялося, Верховна Рада 9 червня ухвалила законопроєкт №15111-д, який передбачає обов'язковий посилений фінансовий моніторинг колишніх РЕР протягом 12 місяців після припинення ними виконання публічних функцій. Після завершення цього строку посилені заходи можуть продовжуватися лише за наявності обґрунтованого та документально підтвердженого високого ризику. Закон 12 червня передали на підпис президенту.

Джерело: https://t.me/vasylevska96/4454