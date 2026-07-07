ВАКС відмовився продовжити процесуальні обов'язки для Тимошенко

Центр протидії корупції повідомив, що Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання про продовження процесуальних обов’язків, покладених на голову фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

"Сьогодні, 7 липня, Вищий антикорсуд відмовився продовжити процесуальні обов’язки для очільниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко", – йдеться в повідомленні ЦПК у телеграм-каналі.

Відповідне рішення ухвалив суддя Олег Ткаченко.

Таким чином, Тимошенко більше не зобов’язана прибувати за викликом до прокурора та повідомляти про зміну місця проживання. Ухвала оскарженню не підлягає.

Під час судового засідання прокурор САП заявив, що, на думку обвинувачення, ризики, які стали підставою для застосування процесуальних обов’язків, залишаються. Зокрема, йдеться про ризики впливу на свідків та експертів, переховування від суду та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Як аргумент прокурор навів, зокрема, затягування ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та відмову сторони захисту від їх отримання. Крім того, він звернув увагу на реєстрацію народними депутатами від фракції "Батьківщина" законопроєкту, який, за його словами, стосується статті Кримінального кодексу, за якою здійснюється судовий розгляд щодо Тимошенко.

Водночас Тимошенко та її захисник заявили, що відмовилися від отримання матеріалів через те, що їм, за їхніми словами, не були надані достовірні аудіозаписи, на яких зафіксована пропозиція неправомірної вигоди.

САП і НАБУ 14 січня 2026 року повідомили Тимошенко про підозру за пропозицію надання неправомірної вигоди народним депутатам. ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави у 33 млн грн. Всю суму застави було внесено.

ВАКС 12 січня частково арештував майно Тимошенко. Зокрема, суд відмовив у накладенні арешту на кошти на одному з рахунків Тимошенко, про яке просила сторона обвинувачення.

Окрім цього, суд ухвалив накласти арешт на деяке майно, яке належить чоловіку народної депутатки, Олександру Тимошенку, а саме – на автомобілі "Тойота Лендкрузер 200", "Ауді А8", два гаражі у Дніпрі. Апеляційна палата ВАКС 16 лютого частково скасувала рішення першої інстанції стосовно арешту майна Тимошенко.