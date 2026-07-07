Саміт НАТО має ухвалити рішення, що наблизять припинення війни – голова делегації Ради у ПА НАТО

Саміт Північноатлантичного альянсу в Анкарі має ухвалити рішення, що наблизять момент припинення війни, вважає голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Путін погодиться на припинення війни лише тоді, коли фізично не зможе воювати через провали на фронті та в економіці. І цей саміт НАТО має прийняти ті рішення, які наблизять цей момент", – сказав Чернєв агентству "Інтерфакс-Україна".

Чернєв підкреслив, що ключовим напрямом його роботи є парламентська дипломатія, і в межах підготовки до саміту НАТО тиждень тому у Стамбулі він брав участь у саміті ПА НАТО.

"Там у мене відбулася низка важливих зустрічей із колегами з інших країн щодо тем, які також будуть обговорюватися і на саміті в Анкарі. Насамперед це збільшення витрат на оборону членами НАТО, зміцнення військової автономії Європи та збільшення допомоги Україні", – наголосив народний депутат.

Як повідомлялося, саміт НАТО проходить 7-8 липня в Анкарі.