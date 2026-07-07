Україна стежить за розглядом у Сеймі Польщі законопроєкту щодо Інституту нацпам'яті, закликає до розсудливості та виваженості – МЗС

Україна уважно стежить за перебігом розгляду у Сеймі Республіки Польщі законопроєкту про внесення змін до Закону про Інститут національної пам’яті та Кримінального кодексу, закликає польську сторону до розсудливості та виваженості, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Закликаємо польську сторону до розсудливості та виваженості. Для України Польща була та залишається стратегічним партнером у протидії російській агресії, європейській інтеграції, економічній співпраці, міжлюдських зв’язках та інших сферах", – сказав він журналістам у вівторок.

У МЗС висловили подяку Польщі та польському народу за надану з 2022 року підтримку.

"Переконані, що чутливі історичні теми потребують фахового діалогу на засадах взаємної поваги, а не використання у політичній риториці. Україна не шукає подальшого загострення українсько-польських відносин та розраховує на аналогічний підхід з польського боку. Усі рішення мають виходити зі стратегічної важливості українсько-польського партнерства, а не ситуативних електоральних здобутків. Застерігаємо польську сторону від однобоких ескалаційних кроків", – заявив Тихий.

Натомість, як наголосили в МЗС, Україна пропонує зосередитися на конкретних зусиллях задля зниження напруги, зокрема тих, про які йшлося під час нещодавньої зустрічі на міністерському рівні, залученні існуючих двосторонніх механізмів та інструментів, максимальному задіянні дипломатичного інструментарію та активізації фахового історичного діалогу у межах Польсько-українського Конгресу істориків.

"Переконані, що Україна та Польща приречені на добросусідство заради захисту нашої незалежності, свободи та безпеки від спільного ворога у Москві", – додав речник.

Як повідомлялося, 3 липня на сесії засідання польського Сейму депутати розглянуть ряд законопроєктів, серед яких законодавча пропозиція Кароля Навроцького прирівняти пропаганду ідеології організації українських націоналістів і УПА до пропаганди нацизму й комунізму, так званий "ланцюговий закон" і новелізація закону "lex szarlatan". За даними польських медіа, перше читання президентського законопроекту про внесення змін до Закону про Інститут національної пам’яті та Кримінального кодексу викликало гарячі дебати в Сеймі. Політики погодилися з необхідністю збереження пам’яті про жертв Волинської трагедіїдії, але розійшлися в оцінці запропонованого законодавства та його впливу на сучасні відносини з Україною.

Проєкт буде предметом подальшої роботи парламенту.