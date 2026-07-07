Зеленський: на саміті НАТО Україна буде працювати над посиленням ППО

Україна очікує на сильний і результативний саміт НАТО в Анкарі, пріоритетом є робота над посиленням ППО для України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Попереду важлива робота в Анкарі. Ми очікуємо на сильний і результативний саміт НАТО. Зараз потрібні рішення, які дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Америкою", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він повідомив, що приймає участь у форумі оборонних індустрій НАТО, також заплановані майже два десятки двосторонніх зустрічей із лідерами, нові Drone Deals та інші домовленості з партнерами.

"Незмінно будемо працювати над посиленням ППО для України. Нові системи, ракети до них, питання ліцензій на виробництво – все це наш пріоритет. Вдячні усім, хто допомагає Україні реальними кроками", - зазначив президент.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до турецької Анкари, де 7-8 липня проходить саміт НАТО.