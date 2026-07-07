Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Зеленський: на саміті НАТО Україна буде працювати над посиленням ППО

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський: на саміті НАТО Україна буде працювати над посиленням ППО
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Україна очікує на сильний і результативний саміт НАТО в Анкарі, пріоритетом є робота над посиленням ППО для України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Попереду важлива робота в Анкарі. Ми очікуємо на сильний і результативний саміт НАТО. Зараз потрібні рішення, які дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Америкою", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він повідомив, що приймає участь у форумі оборонних індустрій НАТО, також заплановані майже два десятки двосторонніх зустрічей із лідерами, нові Drone Deals та інші домовленості з партнерами.

"Незмінно будемо працювати над посиленням ППО для України. Нові системи, ракети до них, питання ліцензій на виробництво – все це наш пріоритет. Вдячні усім, хто допомагає Україні реальними кроками", - зазначив президент.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до турецької Анкари, де 7-8 липня проходить саміт НАТО.

#анкара #нато #саміт #ппо #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна стежить за розглядом у Сеймі Польщі законопроєкту щодо Інституту нацпам'яті, закликає до розсудливості та виваженості – МЗС

Україна стежить за розглядом у Сеймі Польщі законопроєкту щодо Інституту нацпам'яті, закликає до розсудливості та виваженості – МЗС

Україна уважно стежить за перебігом розгляду у Сеймі Республіки Польщі законопроєкту про внесення змін до Закону про Інститут національної пам’яті та…

Читати
Росія планує інформаційну провокацію із фальсифікацією документів щодо Волинської трагедії для розколу відносин України та Польщі – ЦПД

Росія планує інформаційну провокацію із фальсифікацією документів щодо Волинської трагедії для розколу відносин України та Польщі – ЦПД

Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ планує 5 липня оприлюднити сфальсифіковані документи щодо подій Другої світової війни, зокрема Волинської трагедії…

Читати
Сибіга запропонував Польщі пакет антикризових кроків, серед яких консультації і звернення до релігійних лідерів

Сибіга запропонував Польщі пакет антикризових кроків, серед яких консультації і звернення до релігійних лідерів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі із польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві запропонував Польщі пакет антик…

Читати
Конституція зафіксувала норми, які за десятиріччя перетворилися на цінності та переконання українців – Кучма

Конституція зафіксувала норми, які за десятиріччя перетворилися на цінності та переконання українців – Кучма

Другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма взяв участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя ухвалення Конституції України в сесійній залі Вер…

Читати