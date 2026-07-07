Влада повинна повернути забрані в Києва гроші для будівництва укриттів та захисту інфраструктури – Порошенко

Києву мають повернути фінанси, які забрали з бюджету громади. Це не гроші центральної влади, а гроші киян. Саме за них місто має будувати укриття, готуватися до зими, забезпечувати автономність лікарень, шкіл, критичної інфраструктури, встановлювати резервні джерела тепла й електроенергії. Про це народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко сказав на зустрічі з командою "Європейської Солідарності" в Київраді, повідомляється на сайті політсили.

"На 5 рік великої війни в Україні досі нема безпечних укриттів для цивільних. Це ненормально. Це питання життя або смерті. Саме тому ще три роки тому, у червні 2023 року, команда "Європейської Солідарності" внесла законопроект №9358. Про системне фінансування будівництва та ремонту укриттів по всій країні. На жаль, вже 3 роки його свідомо ігнорують. Бо він передбачає, що працювати доведеться не формально на папері, а системно та якісно", – зазначив він.

"Сьогодні після безсонної ночі під обстрілами зібралися з командою ЄС в Києві, щоб обговорити, як змусити владу нарешті дати побудувати реальні, надійні, якісні укриття в пішій доступності для людей. Бо дикі варвари не зупиняться тероризувати наші міста. Бо коли летить балістика, у киян немає 10-15 хвилин. Часто є одна-дві хвилини. І якщо укриття десь далеко, зачинене, непридатне або перетворене на формальність — це не укриття. Це знущання з людей, які живуть під щоденною загрозою смерті", – наголосив Порошенко.

Депутат Київради Леонід Ємець зазначив, що в Києві дуже складна ситуація в стосунках з центральною владою. "Київ системно позбавляють ресурсів, які нам потрібні, просто, як ми бачимо, для виживання. Сьогоднішня ніч, як і ночі перед цим, показала, що ситуація з укриттями, м’ято кажучи, далеко від ідеалу. Кияни, заслуговують на гідні умови, навіть в такі складні часи і моменти. Є відповідний законопроект №9358, зареєстрований фракцією "Європейська Солідарність". Просто прохання, щоб фракція передала від киян через нас до парламенту пропозицію, вимогу, щоб цей закон був прийнятий. Тому що без нього, ми бачимо, що питання не вирішується", – підкреслив він.

"Нам дуже потрібно повернути ті кошти, які забрали з київського бюджету – 8 мільярдів, 10 мільярдів. Тобто мова йде про те, що третина міського бюджету була просто забрана у киян і їх потреб. Ми неодноразово зверталися до Кабінету міністрів через рішення Київради, через заяви нашої фракції і депутатів Київради, які нас підтримували, що ці гроші потрібно повернути. Але зараз Кабмін обтяжує Київ ще "Планом стійкості" з витратами, які на сьогодні без повернення цих коштів забезпечити Київ просто не здатен. Тому це сьогодні питання виживання", – підкреслив депутат.

Депутат Київради Володимир Прокопів наголосив на важливості організації найближчої доступності укриттів для містян.

"Аналізуючи останніх кілька обстрілів, ми розуміємо, наскільки велика кількість балістики, і розуміючи, що якщо раніше люди мали 10-15 хвилин для того, щоб дійти до укриття, в районі, де немає метро, це могла бути найближча школа, то зараз від попередження до прильоту балістики проходить від 1 до 3 хвилин, а це не дає людині можливості дійти до того укриття, яке є на мапі і потрібно робити укриття в пішій доступності. І місто саме без допомоги уряду, без відповідних нормативів для таких укриттів не здатне і не має інструментів для того, щоб це зробити, тому потрібна ваша допомога в тому, щоб ми такі інструменти отримали", – сказав він.

Лідерка "Європейської Солідарності" в Київраді Марина Порошенко зазначила, що зараз відбувається підготовка медичних закладів міста напередодні зимового сезону.

"Я хочу сказати, що ми зараз активно працюємо над тим, щоб всі лікарні міста Києва мали свою автономність, тобто це електро-, теплопостачання, це автономна подача води. Ці всі питання треба дійсно вже сьогодні ставити коли ще на вулиці тепло. Ці всі питання треба дійсно вже сьогодні ставити, і якщо ми не використаємо зараз цей закон, то ми увійдемо в зиму непідготовленими", – сказала вона.

Петро Порошенко наголосив, що кошти на будівництво укриттів є.

"Гроші на будівництво укриттів є. Для цього Києву мають повернути фінанси, які забрали з бюджету громади. Це не гроші центральної влади. Це гроші киян. Саме за них місто має будувати укриття, готуватися до зими, забезпечувати автономність лікарень, шкіл, критичної інфраструктури, встановлювати резервні джерела тепла й електроенергії", – підкреслив він.

"Громада повинна мати ресурс. В цьому був сенс моєї програми децентралізації – громада повинна мати ресурс для того, щоб виконати поставлені, покладені на неї законом завдання. Ключова позиція, яку ми кажемо, номер один: побудовані, надійні, якісні укриття в пішій доступності. Ми не маємо права залишати киян без місця, де вони можуть пережити ракетні напади. Це саме стосується і мешканців інших міст", – підкреслив він.

"Ми не можемо розуміти, чому з червня 2023 року, 3 роки, Верховна Рада, голосуючи всякий непотріб, не поставила наш закон, який забезпечить захист укриттями українців і киян, зокрема. Тому ми жорстко поставимо питання, щоб цей закон був розглянутий", – сказав Порошенко.

"Владі потрібно нарешті вийти до людей, дізнатися про їхні проблеми. Почати вирішувати ці проблеми. Для мене категорично неприйнятно, коли в школі вибите скло стоїть не відновленим 3-5 місяців. Це неправильно. Коли в лікарнях і в школах є укриття чи шелтери, куди люди не можуть потрапити.

На сьогоднішній день завдання №1 — взяти потреби конкретних людей в Києві та Київській області і забезпечити їхнє швидке, ефективне вирішення. Київ та інші міста країни зараз у смертельній небезпеці. Обов’язок влади захищати людей. Діяти потрібно негайно", – підкреслив він.

Джерело: https://eurosolidarity.org/2026/07/07/vlada-povynna-povernuty-zabrani-v-kyyeva-groshi-dlya-budivnycztva-ukryttiv-ta-zahystu-infrastruktury-poroshenko/