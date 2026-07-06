Рютте: давайте не будемо наївними щодо ролі Білорусі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав "не бути наївними щодо ролі, яку відіграє Білорусь", назвавши їхні дії "натхненними з РФ".

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Рютте сказав на пресконференції перед самітом НАТО в Анкарі у понеділок у відповідь на питання щодо занепокоєння Києва про розбудову військової інфраструктури у Білорусі.

"Я не можу сказати вам про все, що ми знаємо чи не знаємо… Але давайте не будемо наївними щодо ролі, яку Білорусь грає. Я маю на увазі, що вони мають величезний вплив з РФ, з Москви. Тому я думаю, те що відбувається у Мінську дуже надихається, якщо можна використати це слово, Путіним. І, думаю, що це чітко випливає із заяв Зеленського", – сказав Рютте.