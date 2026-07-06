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Рютте говорить про прогрес в трансформації альянсу: сильніша Європа в сильному НАТО

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Рютте говорить про прогрес в трансформації альянсу: сильніша Європа в сильному НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляє, що вже за рік альянс пройшов процес трансформації, виконуючи взяті на себе рік тому зобов’язання збільшити видатки на оборону, і забезпечуючи посилення європейської складової – "сильніша Європа в сильному НАТО".

"Ми зустрічаємося тут, в Анкарі, через рік після того, як лідери НАТО зібралися на наш саміт у Гаазі, де союзники взяли на себе історичні зобов’язання: вони погодилися з необхідністю зміцнити наш Альянс через небезпечний світ, з яким ми стикаємося. Вони зобов’язалися інвестувати 5% ВВП в оборону до 2035 року. І тепер, лише через рік, ми вже бачимо трансформаційний прогрес", – заявив Рютте у понеділок в Анкарі на пресконференції перед початком саміту, який пройде 7-8 липня.

Генсек альянсу очікує, що в Анкарі країни-члени альянсу представлять чіткі та переконливі плани для досягнення цієї мети в 5%. "Докази, які ми бачимо досі, вражають. Всього через рік після початку 10-річного проєкту ми бачимо, що європейські союзники та Канада вже інвестують близько 4% свого ВВП в оборону та безпеку. Це включає значне збільшення інвестицій союзників в основну оборону, а також їхніх інвестицій, пов’язаних з обороною та безпекою", – сказав Рютте.

Він поінформував, що минулого року європейські союзники та Канада витратили майже на 20% більше на основну оборону, ніж роком раніше. "Якщо порівняти 2025 та 2026 роки разом, це 258 млрд доларів додаткових інвестицій. І ця тенденція продовжується", – наголосив генсек.

Рютте також зупинився на питання розбудови міцнішої промислової бази. "Після років недостатніх інвестицій ми створюємо реальні можливості. Європейські союзники та Канада зараз на шляху до зрівняння своїх витрат на оборону зі Сполученими Штатами. Вони беруть на себе більше лідерства в структурі командування та управління НАТО.., а також очолюють підтримку України. Все це свідчить про реальну зміну мислення – сильніша Європа в сильнішому НАТО", – роз’яснив він суть трансформації.

Генсек також вказав на важливість перетворення "економічної міцності на військовий потенціал", перетворення оборонних планів до реальних безпілотників, "від грошей до ракет і перехоплювачів".

#рютте #нато #європа
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