Сибіга привітав британські санкції проти відповідальних за російську програму хімічної зброї

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про невідворотність покарання за порушення Конвенції про хімічну зброю, коментуючи нові санкції Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії проти відповідальних за незаконну програму хімічної зброї РФ.

"Введення санкцій щодо осіб та організацій, причетних до розробки "Новичка" та інших токсичних агентів, надсилає ясний сигнал: порушення міжнародного права та Конвенції про хімічну зброю не залишаться без відповіді. Ми високо цінуємо принципове лідерство Великобританії та її непохитну прихильність до того, щоб притягнути Росію до відповідальності за свої злочини", – написав Сибіга в соцмережі Х у понеділок.