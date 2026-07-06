Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Сибіга привітав британські санкції проти відповідальних за російську програму хімічної зброї

1 хв читати
Додати як джерело
Сибіга привітав британські санкції проти відповідальних за російську програму хімічної зброї

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про невідворотність покарання за порушення Конвенції про хімічну зброю, коментуючи нові санкції Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії проти відповідальних за незаконну програму хімічної зброї РФ.

"Введення санкцій щодо осіб та організацій, причетних до розробки "Новичка" та інших токсичних агентів, надсилає ясний сигнал: порушення міжнародного права та Конвенції про хімічну зброю не залишаться без відповіді. Ми високо цінуємо принципове лідерство Великобританії та її непохитну прихильність до того, щоб притягнути Росію до відповідальності за свої злочини", – написав Сибіга в соцмережі Х у понеділок.

#сибіга #хімічна_зброя #санкції_рф #велика_британія
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Росія планує інформаційну провокацію із фальсифікацією документів щодо Волинської трагедії для розколу відносин України та Польщі – ЦПД

Росія планує інформаційну провокацію із фальсифікацією документів щодо Волинської трагедії для розколу відносин України та Польщі – ЦПД

Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ планує 5 липня оприлюднити сфальсифіковані документи щодо подій Другої світової війни, зокрема Волинської трагедії…

Читати
Сибіга запропонував Польщі пакет антикризових кроків, серед яких консультації і звернення до релігійних лідерів

Сибіга запропонував Польщі пакет антикризових кроків, серед яких консультації і звернення до релігійних лідерів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі із польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві запропонував Польщі пакет антик…

Читати
Конституція зафіксувала норми, які за десятиріччя перетворилися на цінності та переконання українців – Кучма

Конституція зафіксувала норми, які за десятиріччя перетворилися на цінності та переконання українців – Кучма

Другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма взяв участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя ухвалення Конституції України в сесійній залі Вер…

Читати