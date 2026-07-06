Трамп: завершення війни в Україні ближче, ніж люди думають

Президент США Дональд Трамп повідомив про успішні розмови щодо завершення російсько-української війни і сподівається обговорити це питання на полях саміту НАТО в Анкарі.

"Я думаю, що ми підходимо набагато ближче, ніж люди усвідомлюють, і президент Путін хоче, щоб це закінчилося, я вам це скажу дуже рішуче, і президент Зеленський насправді хоче, щоб це закінчилося зараз, і ми їдемо на НАТО (саміт НАТО в Анкарі – ІФ-У), і ми будемо говорити про це, і я думаю, що ми цього досягнемо, досягнемо, щоб це скінчилось", – сказав Трамп у понеділок.

Він зазначив, що два місяці тому у війні загинуло 25 тис людей, а минулого місяця – рекордні 36 тисяч: "молоді солдати, вони йдуть на війну і гинуть до ще до кінця першого тижня".

"Це технологія дронів. Хто б міг подумати, що дрони стануть машинами для вбивства? Це дивовижно: ти ховаєшся за деревом, а воно летить і дістає тебе. Я бачив сцени, які не хотів бачити, і я не хочу, щоб ви їх бачили. Ви чуєте про всі ці різні жахливі війни, але ця справді жахлива. Тож у мене був дуже хороший дзвінок, і я думаю, що ми наближаємося до завершення", – додав Трамп.