Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Трамп: завершення війни в Україні ближче, ніж люди думають

1 хв читати
Додати як джерело
Трамп: завершення війни в Україні ближче, ніж люди думають
Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп повідомив про успішні розмови щодо завершення російсько-української війни і сподівається обговорити це питання на полях саміту НАТО в Анкарі.

"Я думаю, що ми підходимо набагато ближче, ніж люди усвідомлюють, і президент Путін хоче, щоб це закінчилося, я вам це скажу дуже рішуче, і президент Зеленський насправді хоче, щоб це закінчилося зараз, і ми їдемо на НАТО (саміт НАТО в Анкарі – ІФ-У), і ми будемо говорити про це, і я думаю, що ми цього досягнемо, досягнемо, щоб це скінчилось", – сказав Трамп у понеділок.

Він зазначив, що два місяці тому у війні загинуло 25 тис людей, а минулого місяця – рекордні 36 тисяч: "молоді солдати, вони йдуть на війну і гинуть до ще до кінця першого тижня".

"Це технологія дронів. Хто б міг подумати, що дрони стануть машинами для вбивства? Це дивовижно: ти ховаєшся за деревом, а воно летить і дістає тебе. Я бачив сцени, які не хотів бачити, і я не хочу, щоб ви їх бачили. Ви чуєте про всі ці різні жахливі війни, але ця справді жахлива. Тож у мене був дуже хороший дзвінок, і я думаю, що ми наближаємося до завершення", – додав Трамп.

#україна #нато #сша #війна #трамп
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Росія планує інформаційну провокацію із фальсифікацією документів щодо Волинської трагедії для розколу відносин України та Польщі – ЦПД

Росія планує інформаційну провокацію із фальсифікацією документів щодо Волинської трагедії для розколу відносин України та Польщі – ЦПД

Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ планує 5 липня оприлюднити сфальсифіковані документи щодо подій Другої світової війни, зокрема Волинської трагедії…

Читати
Сибіга запропонував Польщі пакет антикризових кроків, серед яких консультації і звернення до релігійних лідерів

Сибіга запропонував Польщі пакет антикризових кроків, серед яких консультації і звернення до релігійних лідерів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі із польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві запропонував Польщі пакет антик…

Читати
Конституція зафіксувала норми, які за десятиріччя перетворилися на цінності та переконання українців – Кучма

Конституція зафіксувала норми, які за десятиріччя перетворилися на цінності та переконання українців – Кучма

Другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма взяв участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя ухвалення Конституції України в сесійній залі Вер…

Читати