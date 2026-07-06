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Рютте: я не можу передбачити, що має статися, щоб Путін сів за стіл перемовин

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Рютте: я не можу передбачити, що має статися, щоб Путін сів за стіл перемовин
Фото: Ірина Сомер

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляє, що не може передбачити, що саме повинно статися, щоб Володимир Путін сів за стіл перемовин щодо завершення російсько-української війни.

"Я не можу передбачити, що має статися, щоб Путін сів за стіл переговорів. Гадаю, ніхто в цій кімнаті не може передбачити", – констатував Рютте, відповідаючи на запитання журналістів у понеділок в Анкарі перед початком саміту НАТО, який пройде 7-8 липні.

Генеральний секретар констатував, що російська економіка вже перебуває "в досить складній економічній ситуації".

"Україна завдає ударів глибоко всередині Росії по життєво важливій енергетичній інфраструктурі та оборонно-промисловій інфраструктурі. І, звичайно, Україна демонструє все кращі й кращі результати на полі бою. Путін готовий пожертвувати до 35 тис своїх власних людей, що на полі бою просто божевілля", – змалював Рютте поточну ситуацію по відношенню до стану Росії, продовживши: "Але я не знаю, що нам потрібно зробити ще, щоб Путін сів за стіл переговорів".

Рютте наголосив, що для проведення мирного процесу потрібно дві сторони. "Володимир Зеленський, президент України, готовий сісти за стіл переговорів з Путіним у будь-якому форматі, щоб вирішити цю жахливу війну. І, очевидно, поки що Путін відмовився сісти за стіл переговорів", – констатував він.

#переговори #нато #путін #рютте #війна
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