Рютте: я не можу передбачити, що має статися, щоб Путін сів за стіл перемовин

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляє, що не може передбачити, що саме повинно статися, щоб Володимир Путін сів за стіл перемовин щодо завершення російсько-української війни.

"Я не можу передбачити, що має статися, щоб Путін сів за стіл переговорів. Гадаю, ніхто в цій кімнаті не може передбачити", – констатував Рютте, відповідаючи на запитання журналістів у понеділок в Анкарі перед початком саміту НАТО, який пройде 7-8 липні.

Генеральний секретар констатував, що російська економіка вже перебуває "в досить складній економічній ситуації".

"Україна завдає ударів глибоко всередині Росії по життєво важливій енергетичній інфраструктурі та оборонно-промисловій інфраструктурі. І, звичайно, Україна демонструє все кращі й кращі результати на полі бою. Путін готовий пожертвувати до 35 тис своїх власних людей, що на полі бою просто божевілля", – змалював Рютте поточну ситуацію по відношенню до стану Росії, продовживши: "Але я не знаю, що нам потрібно зробити ще, щоб Путін сів за стіл переговорів".

Рютте наголосив, що для проведення мирного процесу потрібно дві сторони. "Володимир Зеленський, президент України, готовий сісти за стіл переговорів з Путіним у будь-якому форматі, щоб вирішити цю жахливу війну. І, очевидно, поки що Путін відмовився сісти за стіл переговорів", – констатував він.