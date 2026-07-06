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Генсек НАТО про масовану атаку РФ на Київ: усі країни-члени мають докластися для безперервної підтримки України

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Генсек НАТО про масовану атаку РФ на Київ: усі країни-члени мають докластися для безперервної підтримки України
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Масованою атакою на Україну очільник РФ Володимир Путін знову показав свій відчай через успіхи українських військових на фронті, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, закликавши союзників Альянсу й надалі забезпечувати військову підтримку Києва.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Рютте сказав на пресконференції перед самітом НАТО в Анкарі у понеділок. "Адже загрози, з якими ми стикаємося, є реальними, зокрема з боку Росії, яка продовжує вести війну проти України. Наразі Україна змінює динаміку бойових дій завдяки хоробрості, самовідданості та винахідливості своїх збройних сил. Але їй потрібна наша постійна підтримка, особливо в сфері протиповітряної оборони", – заявив генсек Альянсу.

Він підкреслив, що на українські міста постійно здійснюються атаки російських безпілотників і ракет. "І минулої ночі стався ще один жахливий напад. Тож, поки Україна продовжує захищати свій суверенітет, союзники та партнери НАТО повинні й надалі забезпечувати, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. І дозвольте мені чітко зазначити: усі члени Альянсу мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України й надалі надходила безперервно", – наголосив Рютте.

Він підкреслив, що напад на невинних цивільних осіб та інфраструктуру у містах України – "це не той шлях, яким Росія коли-небудь зможе виграти цю війну".

"Звичайно, це жахливо для людей, які опинилися в епіцентрі подій, і мої думки та молитви з ними, а також з мешканцями Києва та інших міст, яким довелося пережити це. але факт полягає в тому, що ви за останні кілька місяців справляєтеся набагато краще, ніж у ті минулі страшні місяці", – заявив генсек НАТО.

Він додав, що "безпека України дуже тісно пов’язана з нашою власною".

За його словами, "повідомлення", продемонстроване РФ атакою на Україну "знову показало, наскільки відчай у Путіна, українці добре справляються на полі бою".

Водночас Рютте назвав такі дії Кремля "жахливою новиною для всіх російських сімей, яких це стосується". "Путін готовий змиритися з тим, що до 35 000 його людей, переважно військовослужбовців, гинуть на полі бою, що є жахливою новиною для їхніх родин", – сказав Рютте.

Крім того, окремо він наголосив, що Україна досягає успіху як на фронті, так і в ударах вглиб РФ. "Вам вдається на передовій не дати росіянам здійснити значні прориви, як це було кілька місяців тому… Зараз ситуація більш-менш у стані патової", – вважає Рютте.

В турецькій столиці Анкара 7-8 липня відбудеться саміт НАТО, на якому також буде присутній президент України Володимир Зеленський.

#київ #нато #атаки_рф #рютте #допомога_україні
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