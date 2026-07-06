Генсек НАТО про масовану атаку РФ на Київ: усі країни-члени мають докластися для безперервної підтримки України

Масованою атакою на Україну очільник РФ Володимир Путін знову показав свій відчай через успіхи українських військових на фронті, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, закликавши союзників Альянсу й надалі забезпечувати військову підтримку Києва.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Рютте сказав на пресконференції перед самітом НАТО в Анкарі у понеділок. "Адже загрози, з якими ми стикаємося, є реальними, зокрема з боку Росії, яка продовжує вести війну проти України. Наразі Україна змінює динаміку бойових дій завдяки хоробрості, самовідданості та винахідливості своїх збройних сил. Але їй потрібна наша постійна підтримка, особливо в сфері протиповітряної оборони", – заявив генсек Альянсу.

Він підкреслив, що на українські міста постійно здійснюються атаки російських безпілотників і ракет. "І минулої ночі стався ще один жахливий напад. Тож, поки Україна продовжує захищати свій суверенітет, союзники та партнери НАТО повинні й надалі забезпечувати, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. І дозвольте мені чітко зазначити: усі члени Альянсу мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України й надалі надходила безперервно", – наголосив Рютте.

Він підкреслив, що напад на невинних цивільних осіб та інфраструктуру у містах України – "це не той шлях, яким Росія коли-небудь зможе виграти цю війну".

"Звичайно, це жахливо для людей, які опинилися в епіцентрі подій, і мої думки та молитви з ними, а також з мешканцями Києва та інших міст, яким довелося пережити це. але факт полягає в тому, що ви за останні кілька місяців справляєтеся набагато краще, ніж у ті минулі страшні місяці", – заявив генсек НАТО.

Він додав, що "безпека України дуже тісно пов’язана з нашою власною".

За його словами, "повідомлення", продемонстроване РФ атакою на Україну "знову показало, наскільки відчай у Путіна, українці добре справляються на полі бою".

Водночас Рютте назвав такі дії Кремля "жахливою новиною для всіх російських сімей, яких це стосується". "Путін готовий змиритися з тим, що до 35 000 його людей, переважно військовослужбовців, гинуть на полі бою, що є жахливою новиною для їхніх родин", – сказав Рютте.

Крім того, окремо він наголосив, що Україна досягає успіху як на фронті, так і в ударах вглиб РФ. "Вам вдається на передовій не дати росіянам здійснити значні прориви, як це було кілька місяців тому… Зараз ситуація більш-менш у стані патової", – вважає Рютте.

В турецькій столиці Анкара 7-8 липня відбудеться саміт НАТО, на якому також буде присутній президент України Володимир Зеленський.