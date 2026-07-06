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Канцелярія президента Польщі переклала на уряд відповідальність за нібито передачу ракет для Patriot Україні

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Канцелярія президента Польщі переклала на уряд відповідальність за нібито передачу ракет для Patriot Україні
Фото: https://www.spiegel.de/politik/

Уряд Польщі є відповідальним за передачу допомоги Україні і президент Кароль Навроцький на це не впливає, тому якщо інформація про передачу ракет для систем протиповітряної оборони Patriot правдива, то уряд має це пояснити, повідомляє Канцелярія президента Польщі у понеділок.

"У коаліції криза, низка скандалів та патологій, про які всі говорять – це показує, що вони не справляються з керуванням, тож тепер намагаються перенести вектор уваги на польсько-українські відносини", – йдеться в повідомленні Канцелярії в соцмережі Х.

Також відзначається, що інформація про військову техніку, передану Україні, не повинна бути частиною такої відкритої публічної дискусії. "В Україні триває війна з Російською Федерацією. Російська розвідка діє. Не полегшуйте їм завдання, розкриваючи інформацію, яку досі було б важко видобути з відкритих джерел".

У свою чергу в кацелярії польського прем’єра заявили, що інформація щодо переданого Україні військового обладнання "не повинна бути елементом такої відкритої публічної дискусії".

Заступниця міністра національної оборони Польщі Маґдалена Собковяк-Чарнецька на брифінгу у Бидґощі заявила про намір спростовувати дезінформацію про підтримку України.

"Ми чітко заявимо правду щодо підтримки України. Ми спростуємо будь-яку дезінформацію та нагадаємо всім, що ворог у Кремлі", – наводить її слова Кацелярія польського прем’єра.

Як повідомлялось, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що інформацію про військову допомогу його держави Україні буде розсекречено. Також він повідомив, що доручив військовій контррозвідці з’ясувати, хто намагався розкрити державну таємницю.

TVN24 зазначає, що своє рішення міністр прийняв після появи в соцмережах постів політиків опозиції, зокрема віце-маршалка Сейму Кшиштофа Босака з "Конфедерації", про те, що Польща начебто передала Україні власні ракети до системи Patriot.

#польща #patriot #ппо #навроцький
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