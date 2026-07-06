Раді пропонують удосконалити закони про судоустрій та ВРП відповідно до міжнародних зобов'язань

Народні депутати пропонують Верховній Раді більш точно визначити дисциплінарні проступки, пов’язані з поведінкою суддів, та законодавче удосконалити регулювання окремих повноважень Вищої ради правосуддя (ВРП) відповідно до міжнародних зобов’язань України.

Законопроєкт №15374 про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів щодо вдосконалення дисциплінарних процедур та здійснення інших повноважень Вищою радою правосуддя зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту. Законопроєкт уточнює підстави дисциплінарної відповідальності суддів, визначає, що обставини, пов’язані з майновими дисциплінарними проступками, можуть встановлюватися дисциплінарними органами ВРП незалежно від проведення або результатів повної перевірки декларації Національним агентством з питань запобігання корупції.

Автори законопроєкту пропонують встановити, що суддя, який має непогашене дисциплінарне стягнення, не має права брати участь у конкурсах, доборах чи інших процедурах щодо зайняття посад судді або члена органів суддівського врядування. Законопроєкт передбачає, що ВРП відмовляє у переведенні судді до іншого суду за результатами конкурсу, якщо на момент розгляду подання такий суддя має відповідне непогашене дисциплінарне стягнення, був звільнений з посади судді або припинив свої повноваження. Законопроєкт також містить норму про збільшення до шести місяців строку розгляду заяви судді про відставку.

Зміни до закону "Про Вищу раду правосуддя" спрямовані на удосконалення конкурсного відбору кандидатів Етичною радою та уточнення правил самовідводу членів ВРП. Вони також розширюють підстави для дисциплінарних проваджень щодо суддів, визначають категорії справ, які мають розглядатися першочергово, та встановлюють чіткий порядок їх підготовки.

Крім того, законопроєкт надає право на оскарження рішень дисциплінарної палати скаржнику, інспектору-доповідачу, члену ВРП та Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Він уточнює процедуру ухвалення рішень про звільнення судді, визначає підстави для зупинення розгляду питання про відставку та передбачає механізм поновлення дисциплінарної справи після повернення судді на посаду.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, зміни покликані зробити дисциплінарні процедури більш прозорими, справедливими та відповідними сучасним викликам. Проєкт закону базується на виконанні зобов’язань України у переговорах з Європейським Союзом, реалізації заходів Дорожньої карти з питань верховенства права, імплементації рекомендацій GRECO щодо дисциплінарної відповідальності суддів.

Україна та ЄС 15 червня 2026 року відкрили переговори за кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС", який є ключовим, адже відкривається першим і закривається останнім, а виконання проміжних бенчмарків за розділами 23 "Судова влада та основоположні права" та 24 "Юстиція, свобода і безпека" є необхідною умовою для просування переговорів. У Дорожній карті з питань верховенства права одним із стратегічних результатів визначено: "Дисциплінарна практика щодо суддів є передбачуваною, сталою та відкритою". Для досягнення цього результату передбачено ухвалення закону, який більш чітко визначає дисциплінарні проступки суддів.

Законопроєкт також враховує рекомендації GRECO (четвертий раунд оцінювання), які наголошують на необхідності прозорості та передбачуваності дисциплінарної практики.

Серед авторів законопроєкту Ярослав Железняк (фракція "Голос"), Анастасія Радіна ("Слуга народу").