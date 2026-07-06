Раді пропонують криміналізувати шахрайство із використанням ШІ

Народні депутати пропонують Верховній Раді криміналізувати шахрайські дії із використанням штучного інтелекту (ШІ).

Відповідний законопроєкт №15379 про внесення змін до статті 190 Кримінального кодексу щодо криміналізації протиправних (шахрайських) діянь, вчинених із використанням інформаційно-комунікаційних систем або систем штучного інтелекту зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Проєкт закону передбачає модернізацію статті 190 Кримінального кодексу шляхом оновлення понятійного апарату відповідно до вимог часу. Згідно з запропонованими змінами нова редакція статті відносить до кваліфікованих складів злочину шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій із використанням інформаційно-комунікаційних систем або систем штучного інтелекту.

Законопроєкт пропонує закріпити у кримінальному праві поняття "системи штучного інтелекту", під якими розуміються технологічні системи (програмне забезпечення або програмно-апаратні комплекси), які здатні генерувати контент, прогнози, рекомендації чи рішення, що мають ознаки інтелектуальної діяльності людини та використовуються для введення потерпілого в оману (зокрема за допомогою технологій заміни чи модифікації обличчя, голосу або текстових даних – технологій дипфейків). У прикінцевих положеннях до законопроєкту пропонується доручити Кабінету Міністрів у місячний строк забезпечити прийняття необхідних підзаконних актів. Зокрема, передбачено створення чіткого процесуального механізму із залученням експертів з кібербезпеки для верифікації ШІ-генерацій під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень.

Ініціаторами законопроєкту стали депутати з фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних, Олена Криворучкіна, Георгій Мазурашу.