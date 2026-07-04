Україні та Заходу не слід піддаватись на погрози РФ застосувати ядерну зброю – експосол Пайфер

Погрози РФ застосувати ядерну зброю у війні, яку вона розпочала проти України, є залякуванням, імовірність використання такої зброї низька, переконаний експосол США в Україні (1998-2000) Стівен Пайфер (Steven Pifer).

"Росія намагається залякати. Але зрештою, Путін і Кремль розуміють: якщо застосувати ядерну зброю, це як відкрити скриньку Пандори. І наслідки цього будуть непередбачуваними, неприємними і потенційно катастрофічними, в тому числі й для Росії. Тому, погрози її застосування передусім спрямовані на залякування України та Заходу. І ми можемо й повинні не піддаватися на ці залякування", – зазначив Пайфер під час спеціальної дискусії Київського Безпекового Форуму (КБФ) за участю українських та американських дипломатів з нагоди 250-річчя незалежності США.

"Вважаю ймовірність застосування Росією ядерної зброї в цій війні не такою, що дорівнює нулю, але дуже, дуже, дуже низькою", – додав дипломат.

Експосол США в Україні (2013-16) Джеффрі Пайєтт (Geoffrey Pyatt) в свою чергу зазначив, що станом на сьогодні українська нація об'єднана як ніколи, російському керівництву не вдасться досягнути цілей своєї воєнної агресії.

"Зараз абсолютно очевидно, по-перше, що Путін програв. За жодного сценарію він не досягне тих стратегічних цілей, які поставив перед собою, оголошуючи "спеціальну військову операцію". І, що ще важливіше, з моїх особистих спостережень, єдність українців сьогодні сильніша, ніж будь-коли раніше, і, безумовно, сильніша, ніж за часів Януковича", – сказав він.

Дипломат також звернув увагу на те, що майбутнє Європи залежить від перемоги України у війні, розв'язаній РФ.

"Якщо на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Україна потребувала Європи, а також, безумовно, військової та безпекової підтримки Сполучених Штатів, то сьогодні ролі змінилися. Тепер уже саме Європа потребує України, адже європейська стратегія національної безпеки ґрунтується на сильній і процвітаючій Україні", – наголосив Пайєтт.

Відмова США від частини своїх міжнародних зобов'язань є малоймовірною, переконаний експосол США в Україні (2003-06) Джон Гербст (John Herbst).

"Наш президент Трамп ще не повною мірою підтримав інституції, які ми створили і які забезпечили надзвичайне міжнародне, а також американське процвітання та безпеку після Другої світової війни. Він поділяє думку, що ми беремо на себе занадто багато… Якщо це станеться (відмова від частини зобов'язань), ми побачимо відхід Америки від тієї моделі лідерства, яка визначала нашу політику з 1941 року, коли ми вступили у Другу світову війну. Я припускаю, що ми не підемо цим шляхом", – сказав він.

Гербст підкреслив, що тривалий час виступав не лише за потужну підтримку України з боку Сполучених Штатів, а й за "усвідомлення того, що москва становить очевидну загрозу американським інтересам і американській свободі".

Експосол США в Україні (2016-19) Марі Йованович (Marie Yovanovitch) наголосила, що Україна зараз є айсильнішим партнером США у сфері безпеки.

"Україна також партнер, який завжди поділяв наші цінності. І в цьому плані Україна, безперечно, є провідним партнером. Отож, я бачу наші довгострокові інтереси щодо України саме в підтримці її власних прагнень, які фактично відображають наші – не лише для нас самих, а й для України у світі", – підсумувала вона.

Дискусія відбулась в межах нового проєкту "Kyiv Security Forum: Deep Strike" – серії експертних розмов про актуальні події та ключові тенденції у сфері безпеки, економіки й зовнішньої політики України.

В дискусії також взяли участь голова КБФ, експрем'єр України (2014-16) Арсеній Яценюк, член Ради безпеки КБФ, заступник міністра закордонних справ України (2014) Данило Лубківський, експосли України у США Оксана Маркарова та Данило Лубківський.