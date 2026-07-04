Україна є наріжним каменем нового атлантичного майбутнього, переконаний Яценюк

США за 250 років свого існування забезпечили собі глобальне лідерство перемогами за себе і за інших – у минулому столітті це була Європа, зараз має стати Україна, переконаний голова Київського Безпекового Форуму (КБФ), експрем'єр України (2014-16) Арсеній Яценюк.

"В історії Америки Україна – це не просто ще один партнер. Вона є наріжним каменем нового атлантичного майбутнього. Я переконаний, що саме на цьому ґрунті ми можемо побудувати справедливий міжнародний порядок, до якого всі прагнемо", – сказав Яценюк під час спеціальної дискусії КБФ за участю українських та американських дипломатів з нагоди 250-річчя незалежності США.

Експосол України у США (2021-25) Оксана Маркарова зазначила, що США залишаються світовим лідером і Україна розраховує на збереження цього статусу.

"Американському лідерству немає альтернативи. Ми оцінюємо нинішню ситуацію, ми спостерігаємо, чи запровадить адміністрація жорсткіші санкції проти Росії та чи надасть нам більше зброї, що, безумовно, необхідно для того, щоб зупинити Путіна і досягти миру. А саме це, як говорить президент Трамп, є метою, і всі ми хочемо допомогти йому її досягти", – зазначила вона під час дискусії.

Маркарова додала, що "Україна стає принаймні регіональним лідером, але я вважаю, що її можливості набагато ширші, і ми дуже розраховуємо на американське лідерство в найближчі роки".

США прагнуть сильної, процвітаючої, вільної України, яка є опорою Європи, наголошує експосол США в Україні (2016-19) Марі Йованович.

"Я вважаю, що саме це ми й побачимо. І я вважаю, що підтримка цього з боку США цілком відповідає нашим інтересам. Ми прагнемо сильної, процвітаючої, вільної України, яка є опорою Європи", – сказала вона під час дискусії.

При цьому Йованович зазначила, що "інтереси США та інтереси України не завжди збігаються, але здебільшого вони узгоджуються", і наголосила, що Україна зараз "найсильніший партнер США у сфері безпеки".

В свою чергу член Ради безпеки КБФ, заступник міністра закордонних справ України (2014) Данило Лубківський наголосив, що внесок США в українську боротьбу за свободу і незалежність України є винятковим, а досягнення справедливого та тривалого миру входить до переліку стратегічних інтересів США.

"Наш стратегічний інтерес – сильні Сполучені Штати. І ми переконані, що стратегічний інтерес Америки – це перемога України, справедливий і тривалий мир та захист міжнародного права", – сказав він.

В дискусії також взяли участь експосли США в Україні Джон Гербст, Джеффрі Пайєтт, Стівен Пайфер.