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Сибіга про атаку на Суми: режим, який бомбить дітей, розуміє лише мову сили

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Сибіга про атаку на Суми: режим, який бомбить дітей, розуміє лише мову сили
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував російську атаку по місту Суми, закликавши партнерів до рішучої реакції та посилення підтримки України.

"Москва давно перестала навіть удавати, що розрізняє військові цілі та житлові квартали. Вона бомбить багатоквартирні будинки посеред ночі, бо вважає, що може робити це безкарно. Тим, хто досі вірить, що Росію можна переконати зупинитися словами, варто подивитися на те, що сталося сьогодні в Сумах", – написав міністр у соцмережі Х.

Він нагадав, що в суботу Росія скинула авіабомбу на центр міста Суми. Щонайменше четверо мирних жителів загинули, серед них – дитина. Ще 33 людини дістали поранення, зокрема семеро дітей.

Сибіга наголосив, що режим, який бомбить дітей, розуміє лише одну мову – мову сили. "Україні потрібно більше цієї сили. Росія має зіткнутися з набагато більшою її кількістю", – написав він.

Глава МЗС нагадав, що Україні терміново потрібні додаткові системи протиповітряної оборони та ракети-перехоплювачі.

"Росія повинна зіткнутися з жорсткішими санкціями, глибшою ізоляцією та дедалі більшим тиском, доки терор не перестане бути дієвим інструментом її політики. Лише так можна змусити Росію зупинити цю війну", – заявив він.

#атаки_рф #сибіга #суми
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