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Сибіга привітав США з 250-річчям незалежності

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Сибіга привітав США з 250-річчям незалежності

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав Сполучені Штати Америки з 250-річчям незалежності.

"Чверть тисячоліття тому американський народ зробив вибір, який змінив світову історію. Він відстояв право самостійно визначати власне майбутнє, заклавши фундамент держави, для якої свобода, демократія та людська гідність стали основою національної ідентичності", – цитує привітання МЗС у телеграм.

"Наші народи поєднує спільне розуміння того, що свобода не передається у спадок. Кожне покоління має відстояти та захистити її для наступного. Тому слова "Свобода" і "Незалежність", закарбовані в американській історії 250 років тому, сьогодні мають для мільйонів українців таке саме глибоке значення", – підкреслив Сибіга.

Сьогодні Сполучені Штати підтримують Україну у боротьбі за свободу, а сильна Україна робить свій внесок у безпеку Європи й усього трансатлантичного простору, зазначив очільник МЗС і висловив подяку США й американському народові, президенту США, його адміністрації та Конгресу "за підтримку України і за зусилля, спрямовані на досягнення всеохоплюючого і тривалого миру".

#сибіга #день_незалежності #сша #мзс
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