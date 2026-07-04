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Росія планує інформаційну провокацію із фальсифікацією документів щодо Волинської трагедії для розколу відносин України та Польщі – ЦПД

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Росія планує інформаційну провокацію із фальсифікацією документів щодо Волинської трагедії для розколу відносин України та Польщі – ЦПД

Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ планує 5 липня оприлюднити сфальсифіковані документи щодо подій Другої світової війни, зокрема Волинської трагедії, з метою підірвати українсько-польські відносини,  повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко.

"Росія продовжує здійснювати заходи з розколу між Польщею та Україною", - написав Коваленко у своєму Telegram-каналі в суботу.

За його словами, російські державні медіа вже отримали завдання максимально тиражувати та розповсюджувати цю історію в інформаційному просторі.

За даними джерел ІА "Інтерфакс-Україна" за проведення російських інформаційних операцій, націлених на розкол між Варшавою та Києвом, наразі особисто відповідає директор ФСБ РФ Олександр Бортніков.

#дезінформація #сіо #рф
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