Оприлюднена офіційна програма саміту НАТО в Анкарі

Організація Північноатлантичного договору оприлюднила офіційну програму саміту, який пройде 7-8 липня в Анкарі (Туреччина).

У перший день, 7 липня, з 10.00 години ранку розпочнеться Форум оборонної промисловості НАТО, на якому з програмною промовою виступить генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє штаб-квартира альянсу.

О другій половині вівторка очікується коротка спільна заява генсека з президентом України Володимиром Зеленським. На вечір запланований "світський прийом та вечеря для глав держав та урядів з їхніми подружжями". Паралельно відбудуться, також у форматі вечері, засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, та засідання міністрів оборони країн альянсу з країнами Індо-Тихоокеанської четвірки – Японією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та Австралією.

Перше і єдине офіційне засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав та урядів пройде наступного дня, 8 липня, розпочавшись о 11.45. Вже о 15.00 очікується, що про результати саміту для преси розкаже на пресконференції генеральний секретар Марк Рютте.