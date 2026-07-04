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Пропозиція Нідерландів щодо спецтрибуналу наближає притягнення керівництва РФ до відповідальності – Сибіга

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Пропозиція Нідерландів щодо спецтрибуналу наближає притягнення керівництва РФ до відповідальності – Сибіга
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що пропозиція Нідерландів щодо переходу Спеціального трибуналу зі злочину агресії РФ проти України до оперативної фази наближає притягнення до відповідальності керівництва Росії та інших винних у злочинах проти України.

"Вдячний моєму колезі @ministerBZ та уряду Нідерландів за це принципове рішення. Пропозиція Нідерландів щодо оперативної фази Спеціального трибуналу з питань злочинів агресії є ще одним важливим кроком до притягнення до відповідальності керівництва Росії та всіх відповідальних за скоєні злочини проти України", – написав він у соцмережі Х.

Нідерланди продовжують демонструвати лідерство у просуванні міжнародного правосуддя. Україна готова тісно співпрацювати з нашими голландськими партнерами, щоб зробити Трибунал реальністю та забезпечити неминучість відповідальності за злочин агресії Росії.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський поінформував прем’єр-міністра Нідерландів Роба Єттена про черговий російський удар по Україні, внаслідок якого в Києві загинули 30 людей. Вони обговорили з прем’єром Нідерландів посилення ППО для України та спецтрибунал для РФ.

#росія #спецтрибунал #нідерланди #сибіга
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