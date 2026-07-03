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Німеччина підтримує повернення українців додому і соціальне відновлення країни за допомогою комплексного підходу – дипломатка

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Німеччина підтримує повернення українців додому і соціальне відновлення країни за допомогою комплексного підходу – дипломатка
Фото: Мінсоцполітики

За дорученням уряду Німеччини в межах міжнародного проєкту YOUA в Україні розроблена цифрова платформа "Додому", яка допоможе українцям повернутись з-за кордону та сформує майбутнє відновлення України, заявила тимчасово повірена в справах Федеративної Республіки Німеччини в Україні Катрін Бухгольц в п’ятницю.

"Коли ми говоримо про відновлення України, то насамперед думаємо про відбудову інфраструктури, житла та економіки", – сказала Катрін Бухгольц на презентації цифрової платформи "Додому".

Для цього Німеччина підтримує повернення українців додому і соціальне відновлення країни за допомогою комплексного підходу.

"Саме тому, розроблена міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України у співпраці з Німеччиною в межах міжнародного проєкту YOUA цифрова платформа "Додому" – важливий крок на цьому шляху. Адже саме тут зроблено акцент на об’єднанні людей, місцевих громад, державних установ та уряду", – підкреслила Катрін Бухгольц.

Також, за її словами, нова платформа відображає визначні досягнення України в цифровій трансформації. "Німеччина високо цінує можливість навчатися на українських інноваціях та продовжувати обмін досвідом".

#німеччина #повернення_українців #додому
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