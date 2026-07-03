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Сікорський про зустріч із Сибігою: Обговорили можливості врегулювання напруженості у двосторонніх відносинах

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Сікорський про зустріч із Сибігою: Обговорили можливості врегулювання напруженості у двосторонніх відносинах
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував зустріч із українським колегою Андрієм Сибігою, зазначивши, що сторони обговорили можливості врегулювання напруженості у двосторонніх відносинах, військову співпрацю, розвиток економічних відносин тощо.

"Сьогодні у Варшаві провів переговори з главою МЗС України Андрієм Сибігою щодо необхідності ведення конструктивного діалогу, який сприятиме розвитку відносин між нашими країнами, а не буде використовуватися державами та особами, які ставляться до цього вороже. Головними темами переговорів глав дипломатії були: можливості врегулювання напруженості у двосторонніх відносинах; військова співпраця; розвиток економічних відносин", – цитують Сікорського у повідомленні канцелярії МЗС Польщі у соцмережі Х.

Зазначається, що міністри погодилися, що ключем до поліпшення наших відносин є історичний діалог, заснований на "правді та повазі до минулого – прикладом чого є значний прогрес у процесі ексгумації та надання чергових дозволів на пошукові роботи".

Під час зустрічі також було обговорено позитивний ефект Конференції з відновлення України, організованої в Гданську, та участь польських компаній у післявоєнній відбудові країни.

#сікорський #польша #сибіга
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