Сікорський про зустріч із Сибігою: Обговорили можливості врегулювання напруженості у двосторонніх відносинах

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував зустріч із українським колегою Андрієм Сибігою, зазначивши, що сторони обговорили можливості врегулювання напруженості у двосторонніх відносинах, військову співпрацю, розвиток економічних відносин тощо.

"Сьогодні у Варшаві провів переговори з главою МЗС України Андрієм Сибігою щодо необхідності ведення конструктивного діалогу, який сприятиме розвитку відносин між нашими країнами, а не буде використовуватися державами та особами, які ставляться до цього вороже. Головними темами переговорів глав дипломатії були: можливості врегулювання напруженості у двосторонніх відносинах; військова співпраця; розвиток економічних відносин", – цитують Сікорського у повідомленні канцелярії МЗС Польщі у соцмережі Х.

Зазначається, що міністри погодилися, що ключем до поліпшення наших відносин є історичний діалог, заснований на "правді та повазі до минулого – прикладом чого є значний прогрес у процесі ексгумації та надання чергових дозволів на пошукові роботи".

Під час зустрічі також було обговорено позитивний ефект Конференції з відновлення України, організованої в Гданську, та участь польських компаній у післявоєнній відбудові країни.