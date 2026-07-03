Сибіга запропонував Польщі пакет антикризових кроків, серед яких консультації і звернення до релігійних лідерів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі із польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві запропонував Польщі пакет антикризових кроків, серед яких консультації і звернення до релігійних лідерів.

"Я запропонував комплекс антикризових заходів. Він передбачає започаткування консультацій між нашими міністерствами закордонних справ, організацію зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському з’їзді істориків у травні, а також звернення до релігійних лідерів обох країн з проханням використати їхній авторитет у нашому двосторонньому діалозі. ", – написав він у соцмережі Х у п’ятницю.

Очільник української дипломатії наголосив на тому, що Україна поважає історію інших, та очікує такого ж підходу до власної історії.

"Ми відзначили, що за останні півтора року було досягнуто значного прогресу в подоланні чутливих питань нашого історичного минулого. Ексгумації було розблоковано, а робота історичного конгресу відновлено. Україна й надалі видаватиме дозволи на пошукові та ексгумаційні операції. Я ще раз підтвердив Радеку, що вибір назви військової частини українськими військовими не мав антипольського підтексту. Ми поважаємо історію інших і очікуємо від наших партнерів такого самого ставлення до нашої власної історії та незалежності", – наголосив Сибіга.

Також міністр повідомив, що отримав запевнення, що Польща непохитно продовжить підтримувати Україну в зміцненні оборони.

"Я отримав запевнення, що Польща й надалі рішуче підтримуватиме Україну у зміцненні наших оборонних можливостей. Ми детально обговорили перспективи військово-технічного співробітництва та обмінялися думками напередодні саміту НАТО в Анкарі. Наші обговорення також були зосереджені на співпраці між українськими та польськими компаніями, зокрема на спільних проєктах з відновлення України. Ми відзначили, що URC-2026 у Гданську став надзвичайно успішним заходом, який позитивно вплинув на розвиток ділового співробітництва між нашими країнами", – акцентував Сибіга.