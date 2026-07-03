Туск: добрі відносини між Україною та Польщею відповідають інтересам усіх, але вимагають доброї волі з боку Києва

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що з боку Варшави більше не буде "доброзичливого ставлення" в контексті поточної кризи в стосунках з Україною.

"Я маю інформацію, що українські політики усвідомили: ескалація напруженості між Польщею та Україною є шкідливою для обох сторін. Добрі відносини між нами відповідають інтересам усіх, але вимагають доброї волі з боку Києва. Більше не буде так, що лише Варшава пропонує доброзичливе ставлення", – заявив Туск, спілкуючись з журналістами в Канцелярії прем’єр-міністра.

Він наголосив, що напруга у відносинах з Україною була спричинена необґрунтованим рішенням президента Зеленського.

"Я сказав йому, що саме він несе відповідальність за пошук шляхів зменшення цієї напруги. Найгіршою ідеєю було б намагатися здобути внутрішню підтримку в Україні шляхом ескалації ворожості між Україною та Польщею. Це просто неприйнятно. Я б набагато більше хотів, щоб наша безпека ґрунтувалася на добрих відносинах із сусідами, зокрема з Україною. Зараз ми чекаємо на крок з боку України. Не може бути Європейського Союзу без примирення, а не може бути примирення без історичної правди. Україна має це зрозуміти", – заявив Туск.

У той же час, додав він, Польща продовжить послідовно виступати за подальшу підтримку України у її війні з Росією.

"Однак я закликаю всю польську делегацію виявляти обережність щодо будь-яких заяв про подальшу фінансову підтримку з боку Польщі. Не тому, що я вважаю, ніби Україна не потребує фінансової підтримки. Я вважаю, що на Польщі лежить величезна відповідальність за захист усього східного кордону Європейського Союзу, і всі повинні це враховувати. Україна веде війну, але Польща в мирний час несе основний тягар захисту нашого кордону – який є також кордоном Європи від загроз зі сходу", – підкреслив Туск.