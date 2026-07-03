Санду прийняла відставку прем'єра Молдови Мунтяну

Президент Молдови Майя Санду повідомила, що прийняла відставку прем’єр-міністр Молдови Олександр Мунтяну.

"Я прийняла відставку Александра Мунтяну і дякую йому за службу та за ініціацію складних, але необхідних реформ. У понеділок я розпочну консультації з парламентськими фракціями щодо призначення нового прем’єр-міністра. Шлях Молдови залишається незмінним: реформи та вступ до ЄС", – написала Санду в Х.

Видання "Європейська правда" повідомляє, що відставка Мунтяну може бути пов’язана з корупційними скандалами, що сколихнули Молдову останніми днями. З’ясувалося, зокрема, що керівник агенції з безпеки цивільної авіації Moldatsa, призначений на посаду чинною владою, має підроблений диплом про вищу освіту та свідоцтво пілота. Також у четвер, 2 липня, затримали держсекретаря Міністерства сільського господарства за підозрою у хабарництві.

Як повідомлялося, Мунтяну, який вступив на посаду прем’єр-міністра 1 листопада 2025 року, оголосив про відставку уряду.

"Сьогодні я завершую свій мандат на посаді прем’єр-міністра. Я прийняв пропозицію стати прем’єр-міністром з великою відповідальністю та твердим переконанням у тому, що зможу зробити свій внесок у зміну ситуації на краще. У той момент, коли я зрозумів, що більше не можу виконувати свій мандат відповідно до своїх принципів і переконань, я прийняв рішення піти", – написав Мунтяну на своїй сторінці в соціальних мережах.

Він повідомив, що "й надалі служитиму своїй країні, незалежно від посади, місця проживання чи обов’язків, які виконую, чи то в державному, чи то в приватному секторі".

Уряд Мунтяну продовжуватиме виконувати обов’язки до формування нового Кабінету міністрів.