Уряд Молдови пішов у відставку

Прем’єр-міністр Молдови Олександр Мунтяну оголосив про відставку уряду.

"Сьогодні я завершую свій мандат на посаді прем’єр-міністра. Я прийняв пропозицію стати прем’єр-міністром з великою відповідальністю та твердим переконанням у тому, що зможу зробити свій внесок у зміну ситуації на краще. У той момент, коли я зрозумів, що більше не можу виконувати свій мандат відповідно до своїх принципів і переконань, я прийняв рішення піти", – написав Мунтяну на своїй сторінці в соціальних мережах.

Він подякував усім своїм колегам – "міністрам, їхнім командам і всім, хто працював професійно та сумлінно".

"Я й надалі служитиму своїй країні, незалежно від посади, місця проживання чи обов’язків, які виконую, чи то в державному, чи то в приватному секторі. Я вважаю, що обов’язок перед країною пов’язаний не з посадою, яку обіймаєш, а з тією відданістю, яку ми виявляємо", – зазначив Мунтяну.

Олександр Мунтяну вступив на посаду прем’єр-міністра 1 листопада 2025 року.

Протягом останніх двох тижнів у Молдові розгорілася урядова криза. Скандал стався після того, як було виявлено зловживання під час працевлаштування на державних підприємствах, необґрунтовані виплати їхнім співробітникам та інші порушення.

Уряд Мунтяну продовжуватиме виконувати обов’язки до формування нового Кабінету Міністрів.