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Кос: Росія веде війну, щоб знищити Україну як націю та позбавити її європейського майбутнього

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Кос: Росія веде війну, щоб знищити Україну як націю та позбавити її європейського майбутнього

Україна потребує засобів для самооборони та надійного шляху до членства в Європейському Союзі, оскільки Росія веде війну, щоб знищити Україну як націю, заявила єврокомісарка з питань розширення Марті Кос, коментуючи масований повітряний удар по Києву у ніч проти четверга.

"Росія всю ніч обстрілювала Київ ракетами та дронами. Люди загинули у своїх будинках. Серед десятків поранених є діти. Співробітників ЄС довелося евакуювати до бомбосховищ. Наше засудження має супроводжуватися рішучою підтримкою. Україна потребує засобів для самооборони та надійного шляху до членства в ЄС. Росія веде війну, щоб знищити Україну як націю та позбавити її європейського майбутнього. Європа має подбати про те, щоб їй це не вдалося", – написала вона у соцмережі Х.

Як повідомлялося, РФ минулої ночі атакувала Україну 570 засобами повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ.

Силами оборони знешкоджено 524 цілі (48 ракет та 476 безпілотників). Наразі відомо про 17 загиблих у Києві, повідомлялося про 86 постраждалих, 70 із них госпіталізували.

#марта_кос #україна #війна #росія
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