Сибіга: Україна готова розвивати безпекове партнерство з Японією, насамперед у сфері безпілотних технологій

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, перебуваючи у Токіо з візитом, поінформував про наслідки масштабної російської атаки на Київ та обговорив можливість безпекової співпраці, зокрема у сфері передових безпілотних технологій, повідомила пресслужба міністерства.

"Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Токіо разом із радником Президента України зі стратегічних питань Олександром Камишіним провели змістовні та продуктивні переговори з міністром оборони Японії Коідзумі Сіндзіро. Глава МЗС України поінформував міністра Коідзумі про масштабну російську атаку на Київ та її наслідки", – йдеться у повідомленні МЗС України у телеграмі у четвер.

Сибіга звернув увагу, що російські стратегічні бомбардувальники, які випустили крилаті ракети по мирних жителях Києва, "злетіли з авіабази в Амурській області Росії – неподалік від Японії. Це ще раз засвідчує, що війна Росії проти України не є далекою для Японії".

За його словами, безпека України та Японії, так само як і безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону, є безпосередньо взаємопов’язаною. "Передусім це зумовлено дедалі глибшим залученням Росією Північної Кореї до війни проти України, а також тим, що Москва надає Пхеньяну у відповідь", – зазначив Сибіга.

Міністри детально обговорили спільні безпекові виклики, унікальний досвід України та шляхи розвитку співпраці. Сибіга також поінформував міністра оборони Японії про мирні зусилля України, ситуацію на полі бою та досягнення української оборонної промисловості.

"Україна готова розвивати безпекове партнерство з Японією, насамперед у сфері передових безпілотних технологій. Ми також обговорили майбутній саміт НАТО в Анкарі, його очікувані результати та подальші контакти", – додав Сибіга.

Міністр подякував Японії, її уряду та народу за всебічну підтримку України від перших днів повномасштабного російського вторгнення.