Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії
Політика

Залужний про обстріли: ілюзії про близький кінець війни оманливі

1 хв читати
Додати як джерело
Залужний про обстріли: ілюзії про близький кінець війни оманливі
Фото: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi

Нічний обстріл України з боку РФ вказує на небажання російської сторони завершувати війну та на ілюзорність її близького кінця, зазначає надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ексголовнокомандувач Збройних сил України (2021-24) Валерій Залужний.

"Росія знову і знову показує своє "бажання" до миру. Підло вбиваючи вночі цивільних, руйнуючи житлові будинки мирних людей. Такі масовані обстріли – ще один доказ того, що ілюзії про близький кінець війни оманливі", – написав Залужний у Facebook в четвер вранці.

Він наголосив, що цю ж реальність мають розуміти і наші партнери. "Треба збільшити тиск на Росію, щоб ціна війни для неї стала надто високою", – сказав Залужний, висловивши подяку "всім, хто рятує та захищає" та співчуття родинам загиблих та постраждалих.

Як повідомлялося, РФ минулої ночі атакувала Україну 570 засобами повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ.

Силами оборони знешкоджено 524 цілі (48 ракет та 476 безпілотників). Наразі відомо про 86 постраждалих у Києві. 70 із них госпіталізували, 13 людей загинули.

#війна #залужний #атаки_рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Конституція зафіксувала норми, які за десятиріччя перетворилися на цінності та переконання українців – Кучма

Конституція зафіксувала норми, які за десятиріччя перетворилися на цінності та переконання українців – Кучма

Другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма взяв участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя ухвалення Конституції України в сесійній залі Вер…

Читати