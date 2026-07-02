Залужний про обстріли: ілюзії про близький кінець війни оманливі

Нічний обстріл України з боку РФ вказує на небажання російської сторони завершувати війну та на ілюзорність її близького кінця, зазначає надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ексголовнокомандувач Збройних сил України (2021-24) Валерій Залужний.

"Росія знову і знову показує своє "бажання" до миру. Підло вбиваючи вночі цивільних, руйнуючи житлові будинки мирних людей. Такі масовані обстріли – ще один доказ того, що ілюзії про близький кінець війни оманливі", – написав Залужний у Facebook в четвер вранці.

Він наголосив, що цю ж реальність мають розуміти і наші партнери. "Треба збільшити тиск на Росію, щоб ціна війни для неї стала надто високою", – сказав Залужний, висловивши подяку "всім, хто рятує та захищає" та співчуття родинам загиблих та постраждалих.

Як повідомлялося, РФ минулої ночі атакувала Україну 570 засобами повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ.

Силами оборони знешкоджено 524 цілі (48 ракет та 476 безпілотників). Наразі відомо про 86 постраждалих у Києві. 70 із них госпіталізували, 13 людей загинули.