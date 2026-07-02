Каллас запропонує нові санкції проти суб'єктів, які підтримують ВПК Росії, у відповідь на атаку по Києву

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас повідомила, що в четвер внесе пропозицію про запровадження санкцій проти додаткових суб’єктів, які допомагають військово-промисловому комплексу Росії, у відповідь на масовану атаку по Україні.

У соцмережі Х вона наголосила, що лише слова засудження не зупинять атак РФ на Київ.

"Тільки стале військове сприяння Україні та посилений тиск на Москву можуть це зробити. Цього тижня ЄС розпочав виплату 6 мільярдів євро в рамках кредитної позики на підтримку в розмірі 90 мільярдів євро для зміцнення оборони Києва. Сьогодні я запропоную запровадити санкції проти додаткових суб’єктів, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії, у відповідь на ці удари", – йдеться у дописі.

Каллас підкреслила, що що більше Москва атакує цивільних, то більше санкцій має бути запроваджено.

"Ми продовжуємо підвищувати ціну, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти", – заявила топ-дипломат ЄС.

Вона додала, що всі співробітники представництва ЄС у Києві перебувають на місцях, і подякувала колегам, які продовжують свою роботу.