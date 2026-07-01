Канцелярія Навроцького розцінила створення Національного пантеону в Україні як "дії ескалаційного характеру"

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Подання президентом України Володимиром Зеленським проєкту закону про створення в Україні Національного пантеону є діями екскалаційного характеру, йдеться в заяві Канцеляції президента Польщі Кароля Навроцького, опублікованій в Х у середу.

"Президент Зеленський оголосив про подання закону про Національний пантеон – це наступний етап дій ескалаційного характеру з боку української влади після рішення кінця травня про надання одній із військових частин імені "героїв УПА". Ці дії свідчать, що президент Навроцький мав рацію, поставивши питання саме так – тобто повідомивши, що відбере Орден Білого Орла і зрештою відібравши цю найвищу польську відзнаку. Як видно з хвилі критики, яка спіткала пана президента з боку правлячих кіл, які тепер самі визнають правоту президента – тверде відстоювання польських справ Каролем Навроцьким є правильним", – йдеться в тексті заяви.

При цьому наголошується на ролі Польщі в забезпечення східного флангу НАТО в умовах агресії РФ проти України. "Попереду в нас ще один важливий саміт НАТО. Усе ще триває війна в Україні, а ми є ключовим елементом забезпечення східного флангу Союзу. Тому, зокрема, президент зустрівся на неформальному саміті минулими вихідними з президентами Литви, Латвії, Естонії та Румунії. Минулого тижня президент Польщі зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердонагом. Усе це було підготовкою до переговорів наступного тижня в Анкарі", – повідомили в канцерярії Навроцького.

Зазначається, що Навроцький від самого початку президентського терміну домагався постійної присутності військ США в Польщі та збільшення їхньої чисельності. "Дії президента дали зелене світло для того, щоб уряд міг серйозно говорити про створення постійної американської бази в Польщі", – переконані в канцелярії.

Як повідомлялось, наприкінці травня 2026 року президент Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення викликало критику в Польщі, де Українську повстанську армію пов’язують із Волинською трагедією.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії. Після цього від польської нагороди відмовилися другий президент України Леонід Кучма, третій президент Віктор Ющенко, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк та низка інших українських державних діячів.

Ексміністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак також заявив про намір відмовитись від українського ордена "За заслуги" після рішення лідера своєї партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського повернути український орден Ярослава Мудрого.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова висловила сподівання, що українсько-польські відносини перебувають на етапі деескалації.

У кінці березня керівник Офісу президента України Кирило Буданов. заявив, що найближчим часом, за результатами усіх обговорень, подасть на розгляд президента напрацювання та пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців, на якому будуть перераховані видатні вихідці з України, які наразі поховані за кордоном.

15 травня Кабмін доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища. 19 травня в Люксембурзі відбулася Церемонія ексгумації праху, а безпосередньо перепоховання на НВМК відбулося 25 травня.

19 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини щодо повернення тіла полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців та засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам (Нідерланди). 25 травня заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що Україна уже має дозвіл на перепоховання Коновальця, це відбудеться найближчим часом. 20 травня чинний голова ОУН, перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак заявив, що повернення в Україну праху Коновальця і голови Директорії Української народної республіки (УНР), головного отамана військ та флоту УНР Симона Петлюри може відбутися незабаром. У свою чергу голова УІНП Олександр Алфьоров заявляє, що необхідно говорити про перепоховання в Україні Петлюри (похований у Парижі, Франція) і гетьмана Української Держави Павла Скоропадського (похований у Оберстдорфі, Німеччина).

Третій президент України (2004-2010) Віктор Ющенко вважає, що Україна зобов’язана домагатися повернення праху гетьманів Івана Мазепи та Пилипа Орлика, а також провідника ОУН Степана Бандери. Алфьоров заявляє, що родина не проти перепоховання Степана Бандери в Україні, але є застереження щодо безпеки могили під час війни.