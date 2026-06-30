Інтерфакс-Україна
Політика
20:35 30.06.2026

Буданов: Допоки триває війна, політичні процеси на паузі. Про це говорить Конституція

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Буданов: Допоки триває війна, політичні процеси на паузі. Про це говорить Конституція
Фото: Інтерфакс-Україна / Згарда Марина

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов нагадав, що під час війни політичні процеси "на паузі", а також наголосив, що єдність – запорука виживання держави.

Про це Буданов заявив під час онлайн-виступу на Форумі єдності, організованому Громадсько-військовим рухом, у Києві у вівторок.

"Єдність – це основа держави, це запорука в наш час виживання держави. Єдність – це єдине ціле, єдині правила, які об'єднують всю нашу державу, всіх її громадян, незалежно від того, якою вони національності", – сказав очільник Офісу президента.

На питання, де проходить межа політичної боротьби, після якої вона починає шкодити країні, Буданов сказав: "Все дуже просто. Допоки триває війна, політичні процеси, вони як мінімум на паузі. Про це говорить Конституція, день якої ми з вами всі разом шанували кілька днів тому".

Також Буданова спитали, чи не стало слово "єдність" способом уникати критики під час війни. Він спростував цю думку.

"Абсолютно ні. Питання єдності, воно актуальне для української держави, було завжди, а останні 400 років – це завжди було найголовніше, чого не вистачало. І, на жаль, випадки в нашій історії говорили про те, що коли відсутня єдність в державі, держава перестає існувати. Тож висновок простий – єдність – це запорука існування держави", – зазначив Буданов.

Окремо Буданов наголосив на важливості берегти історію, без якої, як наголосив очільник ОП, немає майбутнього. Також він нагадав, що Москва була створена Київською Руссю.

Теги: #єдність #позиція #буданов

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