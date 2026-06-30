Україна підписала зі Швецією Меморандум про співпрацю для збереження культурної спадщини Великого Лугу

Фото: Посольство України в Швеції

У Стокгольмі підписано меморандум про співпрацю для збереження культурної спадщини Великого Лугу – історичного серця Запоріжжя та одного з ключових символів української козацької історії, повідомило посольство України у Швеції у вівторок.

"Руйнування Росією Каховської дамби у 2023 році стало гуманітарною та екологічною катастрофою для України. Водночас після відходу води відкрилися величезні території Великого Лугу, які десятиліттями були затоплені, разом із ними – тисячі археологічних та історичних пам’яток: давні поховання, поселення, залишки суден, сліди різних епох і воєн", – йдеться у повідомленні у Facebook.

Підписаний меморандум об’єднав українські, шведські та міжнародні інституції: Запорізьку обласну державну адміністрацію, Запорізький національний університет, Національний заповідник "Хортиця", Swedish National Maritime, Transport and Military Museums та International Congress of Maritime Museums.

Церемонія відбулася у Swedish National Maritime Museum. У вітальному слові посол України в Королівстві Швеція Світлана Заліщук подякувала партнерам за підтримку України у захисті культурної спадщини.

За інформацією посольства, знайдені пам’ятки потребують термінового документування, дослідження та збереження. Йдеться не лише про археологію, а й про захист пам’яті.

Меморандум – важливий крок до створення Міжнародного центру дослідження та збереження Великого Лугу – простору для науки, освіти, археологічних досліджень, міжнародної співпраці та післявоєнного відновлення.

"Для України цей проєкт – не лише про отримання допомоги. Це про партнерство. Нам є що запропонувати: знання наших науковців, досвід наших археологів і музеїв, живу пам’ять про місця, де перетинаються українська, шведська та європейська історії", – підкреслюється у повідомленні.