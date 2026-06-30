Інтерфакс-Україна
Політика
11:37 30.06.2026

Матернова сподівається на деескалацію у відносинах з Польщею

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Матернова сподівається на деескалацію у відносинах з Польщею

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова сподівається, що українські відносини з Польщею знаходяться на етапі деескалації, оскільки історія – це дуже складна тема.

"Я дуже-дуже сподіваюся, що переможе здоровий глузд. Я дуже сподіваюся, що у відносинах із Польщею ми перебуваємо на етапі деескалації, а не ескалації. Тому що історія – це дуже складна тема. Є моменти, коли можна вирішувати історичні претензії. Але є ще складніші моменти, і я вважаю, що зараз вирішувати це було б складно", – сказала вона на спеціальній дискусії Київського безпекового форуму "Відновлення України: розмови чи дії?", присвяченій підсумкам Конференції з відновлення України.

Як повідомлялось, наприкінці травня 2026 року президент Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення викликало критику в Польщі, де Українську повстанську армію пов’язують із Волинською трагедією.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії. Після цього від польської нагороди відмовилися другий президент України Леонід Кучма, третій президент Віктор Ющенко, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк та низка інших українських державних діячів.

Теги: #польща #україна #матернова

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