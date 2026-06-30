Інтерфакс-Україна
Політика
11:28 30.06.2026

Більшість українців зацікавлена політикою різного рівня: місцевою, України в цілому, а також Європи – опитування

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Більшість українців зацікавлена політикою різного рівня: місцевою, України в цілому, а також Європи – опитування

Більшість українців обговорює як місцеву політику (80%) й України (73%), так і політику Європи загалом (59%), що свідчить про зацікавленість політикою різного рівня, йдеться в підсумковому звіті "Спільні контури" за березень-червень 2026, проведеного Rating Group.

При цьому відзначається, що зацікавленість українців європейськими політичними питаннями складає 59% та не надто сильно відрізняється від середніх показників у країнах ЄС, але українці говорять про політику Європи дещо частіше, ніж респонденти у Франції (51%), Португалії чи Іспанії (по 56%).

Також, українці, які цікавляться політикою своєї країни, цікавляться й політичними питаннями Європи. Наприклад, серед респондентів, які часто обговорюють політичні питання України, 49% також часто обговорюють і політичні питання Європи, ще 45% – інколи.

Щодо підтримка вступу до ЄС і НАТО, то станом на кінець червня 2026 абсолютна більшість українців підтримує вступ до Європейського Союзу (70%) і НАТО (63%).

При цьому проти вступу до ЄС висловлюються 9%, ще 18% відповіли, що не брали б участь у референдумі, а 3% не визначилися.‍

Загалом підтримка вступу до ЄС і до НАТО зменшувалася впродовж трьох років, найнижча точка була у квітні 2026, але в червні 2026 спостерігаємо суттєве підвищення підтримки.

"Якщо говорити про інформаційний фон у березні та квітні, то українці, імовірно, звернули увагу на відсутність єдиної позиції в НАТО і ЄС щодо війни в Ірані, критичні заяви представників США про спроможність НАТО, натяки на можливий вихід з альянсу тощо. Простіше кажучи, в українців могли посилитися сумніви щодо реальної спроможності НАТО й узагальненого Заходу в сфері безпеки", – прокоментував експерт з досліджень і керівник відділу комунікацій Rating Group Гліб Кузьменко.

Опитування показало, що респонденти, які цікавляться європейською політикою, більше підтримують євроінтеграцію України: три чверті респондентів, які часто обговорюють з друзями європейські політичні питання, і 70% тих, хто робить це принаймні інколи, виступають за вступ України до ЄС.

Також дослідження виявило відношення українців до демократії, захищеності прав, комунікації в країні: третина (33%) українців каже, що задоволені тим, як працює демократія в країні, а 3% не визначилися. Що на тлі середнього показника в країнах ЄС (58% задоволені, 40% – ні) показує більш критичну оцінку функціонуванню демократії українців у своїй країні. 

Наприклад, більш як половина українців (53%) не погоджується з думкою, що в країні належно захищені основні цінності ЄС, як-от основоположні права, демократія та верховенство права, натомість 44% усе ж вважають, що ці цінності захищені.

Відносно свободи слова, незалежності ЗМІ, а також питання дезінформації, показники українців подібні до країн ЄС. Щодо незалежності ЗМІ дуже стурбована більш як половина українців (у середньому в ЄС – 56%). Дезінформація дуже хвилює 59% українців і в середньому 69% респондентів у ЄС. Щодо свободи слова дуже переживають 59% в Україні та в середньому 67% у ЄС.

Опитування проводилось 11-12 березня 2026 – 1000 респондентів; 15-17 квітня 2026 – 1000 респондентів; 23-24 червня 2026 – 1200 респондентів методом CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера людей віком 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок). Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (похибка – не більше 3,1% для вибірки 1000 респондентів і 2,8% для вибірки 1200 респондентів з довірчою ймовірністю 0,95).

Теги: #спільні_контури #опитування #rating_group_poll

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