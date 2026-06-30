Інтерфакс-Україна
Політика
10:35 30.06.2026

Раді рекомендують ухвалити закон про національний пантеон – нардеп

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Раді рекомендують ухвалити закон про національний пантеон – нардеп
Фото: https://www.rada.gov.ua

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховної Раді ухвалити у цілому законопроєкт про національний пантеон, повідомила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Щойно комітет гуманітарної та інформаційної політики одноголосно підтримав законопроєкт №15360 щодо створення Українського національного пантеону, поданий президентом, та рекомендував Верховній  Раді  проголосувати його за основу і в цілому", – написала Кравчук у Фейсбуці у вівторок.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 28 червня вніс у Верховну Раду законопроєкт (№15360) про український національний Пантеон.

Згідно з законопроєктом, в українському національному Пантеоні може бути вшановано пам’ять осіб, які обіймали посади глав держав або прирівняні до них у Русі, Руському королівстві, Українській козацькій державі (Війську Запорозькому), Українській Народній Республіці, Західноукраїнській Народній Республіці, Українській державі, Карпатській Україні.

Згідно з законопроєктом, у меморіальному комплексі також мають право бути вшанованими президенти України, крім тих, які відповідно до Конституції були усунуті з поста в порядку імпічменту. Крім того, підлягає вшанування у Пантеоні осіб, які обіймали посади головнокомандувачів (головних командирів) або прирівняних до них у збройних силах (армії) Української Народної Республіки, Галицькій армії (Українській Галицькій армії), Організації народної оборони "Карпатська Січ", Українській повстанській армії.

Законопроєкт передбачає вшанування у Пантеоні головнокомандувачів Збройних Сил України під час війни за незалежність, осіб, які зробили історично значущий внесок у здобуття та відновлення незалежності української держави, захист її суверенітету і територіальної цілісності, формування української нації, війська, культури, мистецтва, науки, спорту, становлення української літературної мови, розвиток громадянського суспільства або релігії. Крім того, у Пантеоні можуть бути вшановані лауреати Нобелівської премії з науки або літератури, діячі науки або культури світового рівня, які були громадянами України, або які народилися чи проживали на території України, або діяльність яких була пов’язана з Україною.

Законопроєкт передбачає, що у виняткових випадках, коли поряд з особою поховані члени її сім’ї першого ступеня споріднення, прах цієї особи може бути почесно перепоховано в Пантеоні разом із зазначеними членами сім’ї.

Законопроєкт визначає, що у Пантеоні не підлягає вшануванню пам’ять осіб, щодо яких ухвалено обвинувальний вирок за злочини проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також тих, на кого поширюються законодавчі обмеження законів "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки російського воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну".

Теги: #законопроєкт #кравчук_євгенія #національний_пантеон

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