МЗС закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ у захисті цивільного населення та критичної інфраструктури

Міністерство закордонних справ привітало 44 періодичну доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) щодо ситуації з правами людини та атак на енергетичну інфраструктуру України та подякувало за роботу з документування порушень гуманітарного та міжнародного прав людини, повідомляє МЗС у вівторок.

"Особливу увагу привертають висновки щодо систематичних і масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. УВКПЛ чітко констатує, що характер, масштаби та географія цих ударів свідчать про їхню спрямованість не на досягнення конкретних військових цілей, а на виведення з ладу енергетичної системи України в цілому", – сказано в заяві на сайті міністерства.

У відомстві зазначили, що Доповідь переконливо демонструє, що російські атаки на енергетичну, транспортну та портову інфраструктуру безпосередньо позбавляють українців доступу до житла, електроенергії, водопостачання, медичної допомоги та освіти.

Загалом УВКПЛ зафіксував тенденцію до сталого зростання кількості жертв серед цивільних людей та наголосив, що у звітному періоді внаслідок російської агресії було вбито та поранено значно більше цивільних, ніж у будь-який аналогічний період будь-якого року від початку повномасштабного вторгнення Росії, за винятком 2022 року.

Занепокоєння також викликають задокументовані УВКПЛ порушення Росією міжнародного гуманітарного права щодо українських військовополонених та цивільних осіб, незаконно утримуваних РФ. "Доповідь фіксує подальше зростання випадків страт українських військовослужбовців, смерть українських військовополонених у місцях несвободи, а також систематичне застосування катувань і жорстокого поводження щодо практично всіх українських полонених", – підкреслюють у МЗС.

Крім того, тривожними є висновки щодо системних порушень прав людини, що тривають, на тимчасово окупованих територіях України: примусова мобілізація, переслідування за проукраїнську позицію, придушення свободи вираження поглядів, а також мілітаризація українських дітей через нав’язування військово-патріотичного виховання та залучення до діяльності російських воєнізованих молодіжних організацій.

МЗС підкреслило, що висновки доповіді УВКПЛ вкотре підтверджують системний характер порушень міжнародного права з боку РФ та надають додаткові докази для притягнення держави-агресора до відповідальності.

"Закликаємо міжнародну спільноту й надалі посилювати політичний, дипломатичний та санкційний тиск на Росію, зміцнювати підтримку України у захисті цивільного населення та критичної інфраструктури, сприяти звільненню всіх незаконно утримуваних українських громадян, а також забезпечити невідворотність відповідальності за воєнні злочини та інші серйозні порушення міжнародного права, вчинені РФ", – резюмували у МЗС.