Інтерфакс-Україна
Політика
10:12 30.06.2026

МЗС закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ у захисті цивільного населення та критичної інфраструктури

2 хв читати
МЗС закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ у захисті цивільного населення та критичної інфраструктури

Міністерство закордонних справ привітало 44 періодичну доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) щодо ситуації з правами людини та атак на енергетичну інфраструктуру України та подякувало за роботу з документування порушень гуманітарного та міжнародного прав людини, повідомляє МЗС у вівторок.

"Особливу увагу привертають висновки щодо систематичних і масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. УВКПЛ чітко констатує, що характер, масштаби та географія цих ударів свідчать про їхню спрямованість не на досягнення конкретних військових цілей, а на виведення з ладу енергетичної системи України в цілому", – сказано в заяві на сайті міністерства.

У відомстві зазначили, що Доповідь переконливо демонструє, що російські атаки на енергетичну, транспортну та портову інфраструктуру безпосередньо позбавляють українців доступу до житла, електроенергії, водопостачання, медичної допомоги та освіти.

Загалом УВКПЛ зафіксував тенденцію до сталого зростання кількості жертв серед цивільних людей та наголосив, що у звітному періоді внаслідок російської агресії було вбито та поранено значно більше цивільних, ніж у будь-який аналогічний період будь-якого року від початку повномасштабного вторгнення Росії, за винятком 2022 року.

Занепокоєння також викликають задокументовані УВКПЛ порушення Росією міжнародного гуманітарного права щодо українських військовополонених та цивільних осіб, незаконно утримуваних РФ. "Доповідь фіксує подальше зростання випадків страт українських військовослужбовців, смерть українських військовополонених у місцях несвободи, а також систематичне застосування катувань і жорстокого поводження щодо практично всіх українських полонених", – підкреслюють у МЗС.

Крім того, тривожними є висновки щодо системних порушень прав людини, що тривають, на тимчасово окупованих територіях України: примусова мобілізація, переслідування за проукраїнську позицію, придушення свободи вираження поглядів, а також мілітаризація українських дітей через нав’язування військово-патріотичного виховання та залучення до діяльності російських воєнізованих молодіжних організацій.

МЗС підкреслило, що висновки доповіді УВКПЛ вкотре підтверджують системний характер порушень міжнародного права з боку РФ та надають додаткові докази для притягнення держави-агресора до відповідальності.

"Закликаємо міжнародну спільноту й надалі посилювати політичний, дипломатичний та санкційний тиск на Росію, зміцнювати підтримку України у захисті цивільного населення та критичної інфраструктури, сприяти звільненню всіх незаконно утримуваних українських громадян, а також забезпечити невідворотність відповідальності за воєнні злочини та інші серйозні порушення міжнародного права, вчинені РФ", – резюмували у МЗС.

Теги: #увкпл_оон #санкції_рф #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:56 29.06.2026
Рубіо й Вадефуль обговорили ситуацію на Близькому Сході, недопущення появи ядерної зброї в Ірану та війну РФ проти України

Рубіо й Вадефуль обговорили ситуацію на Близькому Сході, недопущення появи ядерної зброї в Ірану та війну РФ проти України

04:28 28.06.2026
Тимчасова повірена у справах США Девіс завершує дипмісію в Україні

Тимчасова повірена у справах США Девіс завершує дипмісію в Україні

17:04 26.06.2026
Україна продовжила санкції проти компаній, пов'язаних із російським ВПК, та ввела обмеження щодо колаборантів

Україна продовжила санкції проти компаній, пов'язаних із російським ВПК, та ввела обмеження щодо колаборантів

16:06 26.06.2026
Сибіга разом з лідерами кримськотатарського народу провели в МЗС урочисту церемонію підняття кримськотатарського прапора

Сибіга разом з лідерами кримськотатарського народу провели в МЗС урочисту церемонію підняття кримськотатарського прапора

16:01 26.06.2026
Джемілєв закликав співвітчизників у Криму зберігати пильність: загнані в кут пацюки можуть кидатися на людей

Джемілєв закликав співвітчизників у Криму зберігати пильність: загнані в кут пацюки можуть кидатися на людей

20:54 25.06.2026
МЗС Білорусі запропонувало Україні пускати жителів прикордоння збирати у них гриби та ягоди

МЗС Білорусі запропонувало Україні пускати жителів прикордоння збирати у них гриби та ягоди

19:50 25.06.2026
Глави МЗС Україні і Словаччини розглянули підготовку до четвертого раунду міжурядових консультацій

Глави МЗС Україні і Словаччини розглянули підготовку до четвертого раунду міжурядових консультацій

15:00 24.06.2026
Україна повернула 4 моряків із контейнеровоза, затриманого Іраном в Ормузькій протоці – МЗС

Україна повернула 4 моряків із контейнеровоза, затриманого Іраном в Ормузькій протоці – МЗС

05:33 24.06.2026
Сибіга обговорив із главою МЗС Німеччини безпекову ситуацію, оборонну підтримку та євроінтеграцію України

Сибіга обговорив із главою МЗС Німеччини безпекову ситуацію, оборонну підтримку та євроінтеграцію України

22:18 23.06.2026
Сибіга провів зустріч із державною міністеркою МЗС Японії: обговорено ризики співпраці РФ і КНДР, енергетичну підтримку та ініціативи щодо безпеки

Сибіга провів зустріч із державною міністеркою МЗС Японії: обговорено ризики співпраці РФ і КНДР, енергетичну підтримку та ініціативи щодо безпеки

ВАЖЛИВЕ

Конституція зафіксувала норми, які за десятиріччя перетворилися на цінності та переконання українців – Кучма

Зеленський: Крим – у центрі політики гарантування справедливості для України

МЗС про комунікацію із Польщею: працюємо над зниженням емоцій. Україна – за діалог

Конференція у Гданську відбудеться незалежно від того, хто псує нам роботу – Туск

Українські та польські медіа виступили зі спільною заявою через кризу у відносинах між країнами

ОСТАННЄ

Україна пропонує Південній Кореї партнерство у сфері безпеки – Сибіга

Рютте обговорив зі Стармером посилення допомоги для України

Раді пропонують заборонити дублювання інформації російською мовою у сфері послуг – законопроєкт

Раді пропонують штрафувати водіїв на 17-34 тис. грн у воєнний час за надмірний шум транспортних засобів

Туреччина працює над відновленням переговорів і активізацією дипломатичного процесу між Україною та РФ – Ердоган

Китай заявив про підтримку Білорусі "у захисті її національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності"

Раді пропонують ухвалити рішення про втрату чинності низки застарілих постанов

Напруга у стосунках з Польщею не вплине на участь польських компаній у відбудові України – Яценюк

Конституція зафіксувала норми, які за десятиріччя перетворилися на цінності та переконання українців – Кучма

Стармер може претендувати на пост генсека НАТО у 2028р. – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА